Met dit profiel kan je aan de slag in administratie

JobsAdministratieve medewerkers moeten vandaag de dag heel wat in hun mars hebben. Bedrijven en organisaties verwachten immers dat ze multi-inzetbaar zijn en naast de vereiste technische vaardigheden ook de nodige soft skills bezitten. Ambieer jij een administratieve job? Jobat.be bekijkt welke skills je best in de verf zet tijdens je sollicitatie.

Softwarekennis

Hoe je het ook draait of keert, bepaalde kennis en technische vaardigheden zijn onontbeerlijk in een administratieve job. Dat zijn de zogenaamde hard skills. Kennis van kantoorsoftware als MS Office is daarbij de basis. Daarnaast vragen steeds meer bedrijven dat je ook andere softwarepakketten onder de knie hebt, of op zijn minst bereid bent om je erin te verdiepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ERP-programma’s (Enterprise Resource Planning) of CRM-software (Customer Relationship Management).

Talenkennis

Wie verschillende talen spreekt en schrijft, heeft als administratief bediende een streepje voor bij een sollicitatie. Veel bedrijven begeven zich immers op de internationale markt en zoeken medewerkers die vlot kunnen communiceren met al hun klanten. Nederlands, Frans, Duits en Engels zijn de meest gevraagde talen in ons land. Beheers jij een taal die iets unieker is, zoals Chinees of Russisch, dan kan het een goed idee zijn om specifiek op zoek te gaan naar bedrijven die met die landen in contact komen. Je hoeft daarbij niet te wachten op een concrete vacature. Spontaan solliciteren kan zeker zijn vruchten afwerpen.

Soft skills

Rekruteerders gaan steeds meer op zoek naar soft skills bij kandidaten, ook wel people skills of sociale vaardigheden genoemd. Voor administratief bedienden gaat het dan vooral om de volgende skills:

Communicatievaardigheden

Je vlot kunnen uitdrukken naar collega’s en klanten toe, zowel mondeling als schriftelijk, is voor een administratief bediende een absolute must. Het gaat niet enkel om durven communiceren of de taal machtig zijn, maar ook om het gebruik van de juiste toon in verschillende contexten, van zakelijk tot los en joviaal. Daar komt dus ook een deel emotionele intelligentie bij kijken.

Flexibiliteit

Als er één soft skill is waar rekruteerders nu naar op zoek zijn, dan is het wel flexibiliteit. Het voorbije jaar stond immers volledig in het teken van wendbaar zijn, zowel voor de bedrijven in hun geheel, als voor de individuen die er werken. Medewerkers die zich goed kunnen aanpassen, creatieve oplossingen kunnen bedenken en uitdagingen omarmen, zijn dan ook de geknipte werknemers op een arbeidsmarkt die continu in verandering is.

Probleemoplossend denken

Een administratief bediende die louter de taken uitvoert die hem of haar zijn opgedragen, zonder verder na te denken, zal het niet lang redden. Tegenwoordig wordt immers van elke administratieve medewerker een bepaalde mate van autonomie gevraagd, ook als het eens misgaat. Ben jij iemand die eerder in oplossingen denkt dan in problemen, en pak je het dan ook zelf met beide handen aan, dan zijn er heel wat rekruteerders naar jou op zoek.