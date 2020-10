"Mannen zien partner die financieel afhankelijk is van hen minder zitten": praktijktest onderzoekt relatie tussen je job en je kansen op Tinder

"Diploma hoger onderwijs levert je gemiddeld 15 tot 20 procent meer loon op”. En onze werkexpert ziet naast loon nog meer voordelen

1 september “Werkgevers zien een hoger diploma als een signaal van een intelligentie of een aanwijzing dat die persoon veel ambitie heeft.” Arbeidseconoom Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel, is er compleet van overtuigd: de beste investering die je als jongere in je eigen toekomst kan maken, is een hoger diploma behalen. Dat levert je immers niet alleen een flinke brok extra loon op tijdens je carrière, er zijn ook onverwachte, andere troeven.