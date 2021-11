Mag werknemer zelf kiezen wanneer shift begint? En hoe kan hij gecontroleerd worden? Dit zijn de regels rond verplicht telewerk

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

Voor wie geldt de verplichting van telewerk?

“In principe voor iedereen waarbij de functie telewerken toelaat, ook in de essentiële of vitale sectoren. Een buschauffeur heeft uiteraard geen keuze, maar een receptionist zou in bepaalde omstandigheden wel van thuis kunnen werken. Er blijft wel een grote, grijze schemerzone. Is het niet duidelijk, dan is de beoordeling van de werkgever doorslaggevend. Niet akkoord? Het staat werknemers vrij dit aan te kaarten bij de personeelsafgevaardigde of de preventiedienst. Als telewerken niet mogelijk is, dient de werkgever alles in het werk te stellen om op de meest veilige manier aan de slag te kunnen.”

Mogen telewerkers zelf kiezen wanneer ze werken?

“De werkgever kan vragen om de gebruikelijke werkuren aan te houden, maar hij kan ook meer vrijheid toestaan. In onderling overleg kunnen dus afwijkende uren overeengekomen worden. Tijdens de eerste lockdown werden de gewone werkuren bijvoorbeeld regelmatig losgelaten om bij de kinderen te kunnen zijn. Nu de lagere en kleuterscholen openblijven, zullen werkgevers wellicht vragen het meer klassieke werkpatroon aan te houden.”

Mag de werkgever controle op telewerk inlassen?

“Het staat de werkgever vrij bereikbaarheidsuren af te spreken. Ook een elektronische tijdsregistratie is mogelijk, waarbij de werknemer zich aanmeldt via een digitale tikklok. Wat niet mag is eisen dat de camera de hele werktijd blijft opstaan. Het beste is als werkgever met de medewerker afspreken welke output geleverd wordt om op die manier controle te houden.”

Welke kosten voor telewerk kan of moet de werkgever vergoeden?

“Werkgevers mogen geen dagvergoeding of woon-werkvergoeding voor de gereden kilometers of het treinabonnement geven aan thuiswerkende medewerkers. Enkel kosten die werkelijk worden gemaakt, kunnen worden vergoed. De RSZ zou hier immers moeilijk over kunnen doen. Probleem: werknemers ervaren dit als een deel van het inkomen dat hen wordt afgenomen. Maaltijdcheques mogen wel nog voor wie telewerkt.”

“Je kan ook argumenteren dat de baas moet tussenkomen in de kosten voor internet en communicatie, tenminste als dit vereist is om te telewerken. Hij moet ook voor de laptop zorgen, of het gebruik van de eigen laptop vergoeden. Wat je als werknemer niet kan, is thuis een standing desk of volledig ingerichte werkplek eisen. Een ergonomische stoel? Dat is een moeilijke, nog voer voor discussie. Een veelgestelde vraag: wat met de kosten voor verwarming, elektriciteit of de koffie? Dat zijn geen verplicht te vergoeden kosten, maar het mag wel.”

Kan er thuiswerk gebeuren tijdens een quarantaine?

“Zeker. Wie volledig symptoomvrij is kan perfect werken, ook in thuisquarantaine. Wie ziek is en een ziekteattest krijgt, valt op gewaarborgd loon en hoeft niet te werken.”