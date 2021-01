Mag je ontslagen worden vanwege een ruzie met een collega?

OntslagEen onenigheid met je collega of met je baas? Dat kan gebeuren. Maar als de relatie zo verziekt is dat normaal samenwerken niet meer mogelijk is, dan heb je natuurlijk een probleem. Kan zo’n onenigheid ertoe leiden dat je ontslagen wordt? En wat kan je doen om het conflict te ontmijnen? Jobat.be legt het uit.

Ontslag na een conflict

Jouw werkgever moet er om te beginnen voor zorgen dat er kan gewerkt in een normale werksfeer. Komt die normale werksfeer in het gedrang, bijvoorbeeld door een conflict tussen collega’s, dan moet hij optreden. Dat hoeft echter niet altijd te leiden tot een ontslag. Veel hangt af van de omstandigheden van het conflict.

Gaat het bijvoorbeeld om een kleine woordenwisseling? Dan kunnen de betrokkenen het meestal zelf oplossen. Wordt er gescholden en weigeren beide partijen nog samen te werken? Dan is een interventie door de werkgever of leidinggevende uiteraard aangewezen. Maar ook dan hoeft er niet meteen een ontslag te volgen. Men kan ervoor kiezen om tussen beide partijen een bemiddeling op te starten, bijvoorbeeld via de vertrouwenspersoon van de organisatie of een externe coach. Lukt dat niet, of weigeren de partijen aan zo’n bemiddeling deel te nemen, dan kan ontslag toch aangewezen zijn.

Welke gedragingen tot een ontslag kunnen leiden, is niet specifiek gedefinieerd in de wet. Het is de werkgever die bepaalt wanneer de normale werksfeer niet kan gehandhaafd worden, en welke acties in dat kader moeten ondernomen worden.

Ontslag om dringende redenen

Agressief gedrag of fysieke bedreigingen kunnen natuurlijk ook niet op een werkvloer. In dat geval kan je om dringende redenen ontslagen worden. Opnieuw is het de werkgever die hierover oordeelt. Wil hij het ontslag om dringende redenen inroepen, dan zal hij moeten aantonen dat je een fout begaan hebt die zo ernstig is, dat een samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt. Een ontslag om dringende redenen heeft wel wat gevolgen. Zo zal je geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Je kan je ontslag trouwens wel aanvechten voor de rechtbank.

Hoe een conflict ontmijnen?

Conflicten op de werkvloer kunnen niet altijd vermeden worden, en dat is eigenlijk logisch. Dag in dag uit werk je immers samen met mensen met andere meningen, verschillende achtergronden en diverse persoonlijkheden… Een conflict is op zich dus niet zo erg, zolang je maar weet hoe je ermee moet omgaan.

Blijf communiceren

Een conflict zal niet miraculeus verdwijnen omdat je het negeert. Integendeel, onopgeloste conflicten zullen op termijn de sfeer verzieken. Na een ruzie kan je de gemoederen even laten bedaren, maar ga daarna toch terug de dialoog aan. Plan een gesprek in met je collega en bereid dat goed voor, zodat je rustig je standpunten naar voren kan brengen. Vraag je collega om hetzelfde te doen. Vrees je dat het niet zal lukken om onderling tot een oplossing te komen, dan kan je ook een bemiddeling aanvragen via de HR-afdeling of vertrouwenspersoon.

Denk toekomstgericht

Heel vaak zal uit het gesprek blijken dat het conflict ruimer is dan enkel een onenigheid over een specifieke situatie. Misschien botst je persoonlijkheid met die van je collega? Of wie weet veroorzaak je wrevel door je communicatiestijl? Beperk het gesprek dus niet tot het specifieke conflict zelf, maar bekijk welke stappen je kan zetten om de verstandhouding in de toekomst te verbeteren. Open en respectvol communiceren is hierbij cruciaal.

Hou het tussen jou en je collega

Het is een natuurlijke reflex om bij een conflict naar medestanders te zoeken. Doe dat echter niet. Je wil niet degene zijn die andere collega’s in een kamp dwingt en zo de sfeer nog meer verziekt. Jouw werkgever zou dit overigens kunnen aangrijpen als een reden voor ontslag. Hou het dus tussen jou en de betrokken collega. Wil je toch je hart luchten? Doe dat dan bij familie of vrienden.

