Lalieux stelt pensioenplan voor aan kernkabinet

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft haar voorstel over de hervorming van de pensioenen aan het kernkabinet voorgesteld. De grote lijnen van haar plannen lekten in september uit in de media, maar tot een bespreking binnen de kern kwam het niet. De premier verdaagde het dossier naar begin dit jaar.