Kom je pas piepen op de arbeidsmarkt? Dit zijn de beste tips voor jouw cv

Je cv moet relevant zijn: zo simpel is het wel. Ervaring is belangrijk voor werkgevers, en daarom mag jij als schoolverlater wél wat anciens beter niet meer doen: je vakantiejobs vermelden. Als je al 10 jaar ervaring hebt, is het een beetje nutteloze info dat je tijdens een zomer in je tienerjaren rekken vulde in de lokale supermarkt, maar voor jou als prille schoolverlater telt het wel mee.

Waarom? Omdat je om te beginnen al toont dat je werkwillig bent. Je hebt al geproefd van het werkleven en hebt wellicht wel al wat bijgeleerd door die ervaring. Denk aan omgaan met klanten of deadlines, collegialiteit, planning, je aanpassen aan het werkritme en de bedrijfscultuur, hoe je kan omgaan met botsende karakters op de werkvloer. Als je doorheen je hele schoolcarrière veel vakantie- en weekendjobs deed, zegt dat ook iets over jouw motivatie en zelfstandigheid.

Zie het breed

Misschien heb je nooit een studentencontract ondertekend, maar engageerde je je toch voor iets dat kan doorgaan als werkervaring. Dit is het geval als je bijvoorbeeld in de bres sprong als babysitter, een leidinggevende rol opnam in de scouts of studentenvereniging, een blog beheerde of ouderen uit de nood hielp in het huishouden of met hun computer. Je bewijst zo dat je van aanpakken weet en geen schrik hebt om de handen uit de mouwen te steken.

Vrijwilligerswerk telt ook absoluut mee. Het is niet omdat je geen loon krijgt, dat je geen interessante ervaring opdoet. Door vrijwilligerswerk te doen, toon je dat je beseft dat het leven om meer draait dan jouw persoontje. In de VS kom je bijvoorbeeld geen enkele topschool (zoals Harvard of Princeton of Yale) binnen als je geen engagement voor meerdere goede doelen kan voorleggen.

In hetzelfde vakje als vrijwilligerswerk zitten je stages. Kies je stageplek dus goed uit, en laat je op het moment van je stage op een positieve manier gelden. De connecties die je op je stageplek opdoet en de referenties en aanbevelingen die je er met goed werk misschien krijgt, gaan serieus het verschil maken in die eerste fase.

Daarnaast kan je eindwerk of een schoolproject dat je aanstuurde of ondersteunde een relevante toevoeging zijn. Is er over die ervaring online iets terug te vinden, zorg dan voor een link zodat de recruiter bij interesse een kijkje kan nemen. Alles om aan te tonen dat je je wereldbeeld hebt verbreed en je studentenleven niet louter al gamend of drinkend hebt gesleten is geoorloofd.

Zet steeds de meest recente ervaring vooraan en vermeld de periode waarin je je erop toespitste. Noteer kort wat je verantwoordelijkheden waren en welke voor de job relevante zaken je uit de ervaring hebt geleerd.

Rijker door hobby’s

Heb je bepaalde hobby’s die van pas kunnen komen bij het uitoefenen van de beoogde functie, mag je die ook in de strijd werpen. Onderstreep de kwaliteiten die je door het beoefenen van de hobby hebt aangescherpt. Maakte je bijvoorbeeld een wereldreis, dan heeft dit misschien bijgedragen aan je aanpassingsvermogen, talenkennis of begrip van andere culturen. Speel je in een amateurtheatergezelschap, dan kan je wellicht goed spreken voor publiek en ben je een uitstekend teamplayer. Ook teamsporten kan je in die zin extra in de verf zetten.

