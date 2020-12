Kan je van de ene op de andere dag ontslagen worden? Dit zegt de wet

OntslagDat veel werknemers hun job vaarwel moesten zeggen in 2020 is een understatement. Slaat het noodlot ook toe in jouw professioneel leven, dan is er gelukkig een lijvige wetgeving om op terug te vallen die de wonden enigszins verzacht. Jobat.be overloopt wat je moet weten.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg kregen in de eerste drie kwartalen 6.811 mensen te horen dat hun bedrijf zou overgaan tot collectief ontslag, 2.685 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan hebben we het nog niet eens over individuele ontslagen gehad.

Als je werkgever je wil ontslaan moet hij of zij je daar officieel van op de hoogte brengen. Dat gebeurt schriftelijk via een aangetekende zending of deurwaardersexploot. In het eerste geval heeft de kennisgeving de derde werkdag na verzending uitwerking, bij een deurwaardersexploot meteen bij overhandiging. In je ontslagbrief moet ook de begindatum en duur van je opzegtermijn staan.

Nog niet meteen buiten

De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste maandag nadat je kennisneemt van je ontslag. De duur is afhankelijk van je statuut en je anciënniteit. Hoe meer jaren op de teller, hoe langer de wettelijke termijn zal zijn. Was je bijvoorbeeld 20 jaar in dienst, bedraagt je opzegtermijn 62 weken. Tijdens je opzeg blijf je zoals voorheen je opdrachten uitvoeren en heb je natuurlijk recht op je gebruikelijke loon en voordelen.

Ontslagvergoeding

Staat er geen opzeggingstermijn in je ontslagbrief? Dan komt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ten einde. In dat geval moet je werkgever je een opzeggingsvergoeding betalen, gelijk aan het loon dat je tijdens je opzegperiode zou ontvangen. Die verbrekingsvergoeding krijg je in één keer gestort op het moment van de beëindiging van je contract. Het is ook mogelijk dat je werkgever wel een geldige opzegtermijn opneemt in de brief, maar beslist om je vrij te stellen van prestaties. Je hoeft dan niet meer te komen werken, maar krijgt wel loon voor de verdere duur van de opzegperiode alsof je nog aan de slag bent.

Nieuwe horizonten

Tijdens je opzegtermijn heb je recht op sollicitatieverlof. Je mag dan wekelijks een dag of twee halve dagen afwezig blijven mét behoud van loon om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Is je opzegtermijn langer dan 26 weken, heb je de weken daarvoor maar een halve dag recht op sollicitatieverlof. Maak je evenwel aanspraak op outplacementbegeleiding, dan geldt deze beperking niet.

Op staande voet

Als je werkgever een dringende reden kan aanvoeren om je te ontslaan, vervalt de bovenstaande regeling. De arbeidsovereenkomst komt dan onmiddellijk ten einde, zonder opzeggingsvergoeding of -termijn. Zo'n ontslag ‘op staande voet’ is echter zeer uitzonderlijk en kan enkel in ernstige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van geweldpleging of fraude. AIs je niet akkoord gaat met de hoogdringendheid kan je het ontslag betwisten via het gerecht om alsnog te proberen een schadevergoeding te bekomen.

Zelf opstappen

Weet dat elke partij op eender welk moment een einde kan stellen aan de arbeidsrelatie. Dus ook jij als werknemer. Als je zelf opstapt zijn de regels enigszins anders. Zo volstaat ter kennisgeving een schriftelijke opzegging die je in tweevoud aflevert aan je baas, die tekent voor ontvangst. Je opzegtermijn zal maximaal 13 weken bedragen en als je ervan wil afzien deze te presteren moet jij in principe een verbrekingsvergoeding betalen, tenzij anders overeenkomen. Weet wel dat een werknemer die zelf zijn ontslag indient geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Zelf ontslag nemen? Lees onze praktische hulpgids om zeker geen stappen over het hoofd te zien.

Lees meer op Jobat.be: