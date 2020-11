‘JobHop’ laat werknemers proeven van andere job: “Je trouwt toch ook niet met iemand met wie je nooit op date ging?”

We dromen ervan, praten erover met vrienden of zelfs met collega’s: maar écht het roer omgooien en van job veranderen? Nee, dat zit niet in onze Vlaamse aard. Nochtans hameren arbeidsexperts er al jaren op dat het veel voordelen kan hebben: werkgevers krijgen gemotiveerdere en getalenteerdere werknemers, die zich op hun beurt gelukkiger voelen. “Jobhoppen is een negatieve term, maar ik wil er een geuzennaam van maken, want het is helemaal oké om van job te veranderen”, vertelt Maud Vanwalleghem (31). Zij heeft ‘JobHop’ opgericht, “het allereerste Belgische jobshadowingplatform over alle sectoren heen”.