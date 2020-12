Jaarlijkse evaluatiegesprekken komen er weer aan. Maar zijn ze wel opportuun in deze coronatijden? En hoe pak je ze best aan?

Het is weer die tijd van het jaar: de door velen gevreesde evaluatiegesprekken op het werk komen eraan. Maar is het wel aangewezen om die te organiseren in een jaar dat volledig overschaduwd werd door een pandemie? Riskeer je werknemers die het al moeilijk hebben niet nog dieper in de put te duwen? En als je er niet onderuit kan: hoe pak je ze dan het beste aan? We vroegen het aan enkele experts van de Universiteit Gent.

Is het aangewezen om de evaluatiegesprekken dit jaar te laten doorgaan?

“Covid-19 maakt dat ze op de helling worden gezet”, stelt professor Eveline Schollaert van het departement marketing, innovatie en organisatie aan de UGent. Zij schreef samen met haar collega’s Adelien Decramer, Mieke Audenaert, Beatrice Van der Heijden en onderzoeker Isabeau Van Strydonck een opinie over het onderwerp. “Veel internationale organisaties, zoals Facebook, hebben het jaarlijkse evaluatiegesprek uitgesteld of zelfs afgeschaft door de bijzondere werkomstandigheden dit jaar. Bedrijven vragen zich inderdaad af of in de huidige context een dergelijk evaluatiegesprek nog wel aan de orde is. En of we wel een correcte inschatting kunnen maken van de prestaties van de medewerker, nu velen al maanden thuis werken.”

En is dat het geval? Kan je de prestaties van werknemers goed evalueren nu we massaal thuis aan het werk zijn?

“Eigenlijk zou je in de vraag ‘nu we massaal thuis aan het werk zijn’ mogen schrappen. Het gebruik van evaluatiegesprekken binnen het systeem van prestatiemanagement is eigenlijk al jaren het onderwerp van debat. Het scoren van de prestaties van werknemers en dat aankaarten via een jaarlijks evaluatiegesprek, ligt volop onder vuur. Volgens kritische stemmen, zowel in de wetenschap als in de praktijk, moet het systeem afgeschaft worden. Uit cijfers blijkt dat 90 procent van de evaluatiegesprekken niet succesvol is.”

“Een vaak gehoorde kritiek is dat zoiets geen of zelfs een negatief effect heeft op het welzijn van medewerkers. Ze veroorzaken angst, stress en zenuwachtigheid. Bovendien kijken leidinggevenden er zelf ook tegenop en worstelen ze met het geven van constructieve feedback. De pandemie voegt daar nog extra uitdagingen aan toe. Veel mensen kampen met veel meer onzekerheid en een aanzienlijke groep presteert onder de omstandigheden niet optimaal, wat het evalueren van prestaties nog moeilijker maakt.”

Als je bedrijf ze toch organiseert: hoe pak je het best aan?

“Er gaan veel uitdagingen mee gepaard, zowel voor de leidinggevende als voor de medewerker. Wij pleiten in deze moeilijke tijd voor het gebruik van prestatiemanagement in een totaal gewijzigde vorm. We raden af om het te doen onder de gedaante van de gevreesde en demotiverende evaluatiegesprekken. Bij een bevraging die we deden onder 800 medewerkers, bleek maar liefst een kwart aan te geven dat ze nu minder feedback kregen dan voor Covid-19. Net nu, in een tijdperk waarin onzekerheid en angst overheersen en mensen zich vaak alleen en geïsoleerd voelen. Organiseer als bedrijf dus beter regelmatige feedbackmomenten waarin op ontwikkelingsgerichte doelen ingezet wordt, op continue en constructieve tips, op coaching, op communicatie én op de inbedding van dat alles in het kader van een duurzame loopbaan.”

Moet je extra voorzichtig zijn omdat werknemers door de pandemie niet goed in hun vel kunnen zitten? En kan je daarop anticiperen?

“Het is inderdaad belangrijk om daarmee rekening te houden. Er heerst veel angst en onduidelijkheid bij werknemers. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol, maar ook zij zitten in een situatie waarop ze zich niet konden voorbereiden. We raden aan om te experimenteren met bijvoorbeeld kortere maar frequentere gesprekjes en feedbackmomenten via de digitale weg, waardoor bij medewerkers de druk op het jaarlijkse evaluatiegesprek minder wordt of zelfs kan wegvallen.”

“Geef medewerkers het gevoel dat ze in een veilige en ondersteunende omgeving werken. Dat is de sleutel tot het welzijn van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Medewerkers moeten alle vrijheid en kansen krijgen om te ontdekken waar ze zichzelf in de toekomst zien en wat er moet gebeuren om dat te bereiken. Het gesprek met de medewerker gaat dus best verder dan ‘hoe gaat het met u?’ Het is belangrijk om de blik te houden op een motiverende toekomst, door uitdagingen te bespreken die energie geven.”

