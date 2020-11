IT’ers kunnen haast overal aan de slag, maar dat heeft ook nadelen

JobsAls IT’er kan je in zowat elke sector terecht. Het hoeft dus niet altijd een techbedrijf te zijn, want de digitalisering voltrekt zich momenteel zo goed als overal. Zo’n job in een ‘gewoon’ bedrijf heeft voor een IT-specialist zowel voor- als nadelen. Jobat.be belicht wat je moet weten.

IT-SPECIALIST VOOR...

Onderwijs

IT-specialisten met ervaring in het onderwijs zijn steeds meer nodig, zeker nu scholen versneld werk maken van afstandsonderwijs. Binnen het onderwijs kan je taak divers zijn: als leerkracht informatica maak je een nieuwe generatie wegwijs in computers, internet en alles wat erbij komt kijken, maar je zou bijvoorbeeld ook als IT-coördinator van een school aan de slag kunnen gaan. In die laatste rol zal je meer bezig zijn met zaken als website- en netwerkbeheer, de uitrol van digitale schoolplatformen als Smartschool of Canvas, digitale training voor onderwijspersoneel en/of fungeren als IT-helpdesk.

Gezondheidszorg

Ook in de zorgsector is veel, zo niet alle administratie al volledig gedigitaliseerd. Maar de uitdagingen voor de zorgsector gaan verder dan dat. Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen waarbij patiënten (deels) aan zelfmonitoring kunnen doen (zoals Appi@Home van UZA). In buitenlandse ziekenhuizen wordt ook al volop geëxperimenteerd met virtuele consultaties en pre-screening. En dan hebben we nog niets gezegd over 3D-bioprinten, of chirurgierobots, of hoe smartwatches kunnen gebruikt worden om een beter zicht op de gezondheid te krijgen.

eHealth (het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg) staat nog maar aan het prille begin, dus voor ICT’ers belooft de zorg nog meer een boeiende sector te worden.

Retail

Zijn er momenteel nog winkels in België die - als ze nog geen hadden - géén webshop in elkaar gestoken hebben de afgelopen maanden? Applicatieontwikkelaars, data-analisten en webshopbouwers wisten ongetwijfeld wat gedaan. De grotere ketens hebben tegenwoordig meestal een heuse IT-afdeling, want de technologische vooruitgang in de retail staat verre van stil.

Overheid

Gemeenten, provincies, regio’s én het federaal niveau: onze Belgische overheid is breed vertakt. Op al die niveaus zijn IT’ers nodig om de boel te doen draaien. Zo is de Vlaamse overheid momenteel onder andere op zoek naar ICT-projectleiders, functioneel analisten, business analisten, ICT-architecten, experts informatieveiligheid en andere profielen.

Haven

In de Vlaamse havens werken tienduizenden mensen. Alleen al in Antwerpen zijn het er meer dan 60.000. Daar zijn ook heel wat IT’ers bij. Je kan er aan de slag als analist-ontwikkelaar, netwerkbeheerder, databeheerder, ICT-bedrijfs- en businessanalist, cybersecurity-expert of integratie- en implementatie-expert.

Als IT’er aan de slag in een andere sector

Voordelen

Loon: Het gemiddelde bruto maandloon in de IT-sector is 3.408 euro, leren we uit het Salariskompas. Bij de overheid (3.674 euro) en in het onderwijs (3.571 euro) kan je wel gemiddeld iets meer verdienen.

Meerwaarde: In sectoren als de zorg en het onderwijs zorg je rechtstreeks voor maatschappelijke meerwaarde. Ook in de IT-sector kan je bijdragen aan een betere wereld, maar je zal toch niet zo snel direct resultaat zien.

Opportuniteiten: Heb je na een tijdje toch zin in iets helemaal anders? In een bedrijf dat niet enkel met IT bezig is, zijn er vaak nog heel wat andere doorgroeimogelijkheden.

Werkzekerheid: Sectoren als de overheid en het onderwijs bieden meer dan gemiddeld werkzekerheid. In veel gevallen heb je ook flink meer vakantiedagen.

Nadelen

Loon: Er zijn ook sectoren met lagere lonen dan in de IT (3.408 euro dus). In de zorg is het gemiddelde bruto maandloon 3.315 euro, in de retail 2.995 euro.

Carrièrekansen als IT’er: Wil je doorgroeien naar een andere IT-job, dan is dat in sommige sectoren niet zo evident. Neem nu een school: naast ICT-coördinator of IT-leerkracht zijn er daar ook geen massa alternatieve IT-jobs.

Geen bedrijfswagen: Van alle sectoren is de IT-sector het meest genereus met bedrijfswagens: 63 procent van de werknemers heeft er eentje. De kans dat je als IT’er van een school of ziekenhuis een bedrijfswagen krijgt, is beduidend kleiner.

Ontmoet rekruterende bedrijven in jouw regio van thuis uit: neem deel aan een virtuele jobbeurs.

Lees meer op Jobat.be:

Bronnen: Jobat.be, Onderwijs Vlaanderen, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Vlaanderen.be.