Interesse in een job in retail? Dit zijn de voor- en nadelen van werken in die sector

JobsDe retail biedt een waaier aan jobs. Wat zijn de voor- en nadelen zijn van werken in die sector? Jobat.be vroeg het aan een ervaren retailer: Steffi Brié, zaakvoerder van de Mephisto Shops in Gent en Oostende.

VOORDELEN

Werken met mensen

“Ga je graag om met klanten, dan zit je in de retail op je plaats. Door corona gebeuren die contacten nu ook vaker via sociale media. Dat werkt drempelverlagend. Maar de winkel blijft wel de belangrijkste plek om klanten te ontmoeten.”

Je mag veel communiceren

“Een job in de verkoop vraagt om iemand die graag communiceert. Er wordt enorm veel gepraat. (lacht) Met een vlotte babbel heb je dus al een stap voor.”

Veel voorkennis is vaak niet nodig

“Bij ons kan je beginnen zonder dat je alles weet over ons product. We zorgen voor een opleiding in de job zodat nieuwe medewerkers mee zijn in ons verhaal.”

Passie voor het product

“Voel je de passie voor een product, dan neem je er de minder fijne kanten van de job makkelijker bij. Zo ervaar ik het toch, ik vind het zo fijn om elke dag met ons product bezig te zijn.”

Carrièremogelijkheden

“In grote bedrijven zijn die er zeker. Maar in een kleinere zaak als de onze, uit zich dat in het verwerven van meer verantwoordelijkheden. Als ik er niet ben, runnen onze medewerkers de zaak van A tot Z.”

Er zijn nog jobs

“De werkgelegenheid in de retail staat onder druk door de coronacrisis. Veel bedrijven moesten gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid. Maar er zijn gelukkig ook positieve verhalen, want er zijn nog veel openstaande vacatures.”

MINPUNTEN

Steeds meer zondagwerk

“Werken op zaterdag, dat zijn medewerkers in de retail al gewoon. Maar door de winkelzondagen ben je soms een volledig weekend aan het werken.”

Lage baremalonen

“Het minimumloon in onze sector is relatief laag. Net als veel andere retailers betalen wij daarom wat meer. Al geloof ik ook sterk in andere manieren om appreciatie te uiten.”

Afhankelijk van externe factoren

“De verkoop hangt sterk af van zaken zoals het weer of negatieve berichten in de media. Als zaakvoerder bezorgt me dat heel wat stress. Maar ook voor medewerkers is het niet fijn als de verkoop tegenvalt.”

Onvriendelijke klanten

“Mensen die op een onaangename manier met je omgaan, daar heeft elke verkoopmedewerker wel eens last van. Dat kan best stresserend zijn.”

Jobs

De meest zichtbare jobs in de retail zijn de verkoopfuncties. Denk maar aan:

• Winkel- of toonzaalverkoper

• Kassamedewerker

• Filiaalmanager

• Management trainee

• Commercieel bediende

Maar ook achter de schermen is er in de retail werk voor heel wat andere profielen zoals:

• Boekhouder of accountant

• IT-specialist

• Kwaliteitscontroleur

• Accountmanager

• Bewakingsagent

• Productadviseur of inkoper

• Medewerker klantendienst

• Chauffeur

• Magazijnier

