In dit bedrijf bepalen je collega’s of je opslag krijgt

In 10Pines, een softwarebedrijf in Argentinië, kiezen je collega’s of je opslag krijgt. Het bedrijf probeert zo transparant en democratisch mogelijk te zijn, vandaar deze regel. Er zijn ook geen bazen in het bedrijf.

10Pines is een bedrijf, gelegen in Buenos Aires, met 85 werknemers. Ze schrijven software voor onder andere Starbucks en Burger King. Drie keer per jaar is er een vergadering waar iedereen aanwezig is, behalve nieuwe rekruten die nog met een proefcontract werken. Tijdens die vergadering mogen werknemers opslag vragen, waarna er openlijk over gedebatteerd wordt. Werknemers mogen ook hun collega’s voordragen voor opslag. 50 procent van de winst wordt jaarlijks ook verdeeld onder het personeel.

Het bedrijf zegt een “platte hiërarchie” na te streven. Er zijn geen CEO’s of teammanagers. Er zijn wel partners, die “associates” en “masters” genoemd worden. “Aangezien er geen bazen zijn om te beslissen over opslag, geven we de macht aan de mensen”, zegt Jorge Silva, “master” en medeoprichter van 10Pines. “We willen geen loonkloof zoals in de Verenigde Staten.”

Bij nieuwe werknemers wordt ook getest of ze wel bij de groepsdynamiek passen. Als dat niet zo is, krijgen ze geen vast contract. “We zijn in dit stadium al gestopt met het aannemen van personeel”, zegt Silva. “Zelfs als het genieën zijn, voelen we soms dat ze spanning zullen creëren omdat ze niet in het team passen.”

Sociocratie

10Pines noemt hun aanpak “sociocratie”. Het is geïnspireerd door de Braziliaanse zakenman Ricardo Semler en zijn ervaring met de transformatie van zijn productiebedrijf Semco. Hij veranderde het in een zogenaamd “lenig, samenwerkend bedrijf” waarbij werknemers toezicht hielden op zaken die normaal aan managers werden overgelaten. Het gevolg was een laag personeelsverloop. Daardoor kon hij het bedrijf opnieuw leven inblazen. Hij schreef erover in een boek, Maverick.

“Dat is zo’n beetje onze bijbel,” zegt Silva.

“Het belangrijkste is om te begrijpen dat er een verschil is tussen gelijk en eerlijk”, concludeert Jorge Silva. “We zijn niet allemaal gelijk, maar we proberen eerlijk te zijn. We willen geen klassiek bedrijf zijn dat probeert werknemers te controleren en hen als kinderen behandelt.”

