Hoeveel verdien je met een job in transport?

JobsKrijg je bij de gedachte aan een kantoorjob instant de kriebels? Bekijk dan eens of een job in transport voor jou geen mogelijkheden biedt. Er zijn momenteel ook best wel wat vacatures in de sector. Jobat.be bekeek enkele klassieke transportprofielen én de salarissen waar ze op kunnen rekenen.

Vrachtwagenchauffeurs tuffen al geruime tijd rond op de lijst van de knelpuntberoepen. Enorm verwonderlijk is dat ook niet: het is echt wel een job waar je een beetje voor gemaakt moet zijn, zeker niet voor doetjes én je moet ook een hoopje documenten kunnen voorleggen voor je zelfs nog maar mag vertrekken. Bekijk hier de openstaande vacatures in transport.

Hoe word je het?

Heb jij geen schrik van onregelmatige uren, lange periodes weg van huis of nachtwerk? Dan kan je voor een opleiding terecht in een technische school, rijschool of VDAB-opleidingscentrum. Verschillende projecten zoals IBO of JIT (Jongeren in Transport) moedigen de richting nu ook meer aan. Je krijgt niet alleen basistechnieken om de vrachtwagen te onderhouden en herstellen en te laden en lossen. Ook administratie, werken met gps staat op het programma, en uiteraard heb je ook een speciaal rijbewijs nodig. Met rijbewijs C mag je voertuigen besturen met een toegestane maximum massa van meer dan 3,5 ton en een aanhangwagen tot 750 kg. Met een rijbewijs CE mag de massa van deze aanhangwagen of oplegger hoger zijn dan 750 kg.

Daarnaast moet je een medische keuring doorstaan en heb je het vakbekwaamheidsattest Code 95 nodig. Dit krijg je pas als je slaagt voor het basiskwalificatie-examen. Je moet ook om de vijf jaar naar de bijscholing om het te laten vernieuwen. Als je gevaarlijke goederen gaat transporteren, heb je bijkomend nog een ADR-getuigschrift nodig.

Dit verdien je

Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel verdient een vrachtwagenchauffeur in ons land gemiddeld 2.861 euro bruto per maand (cijfers 2018). Het mediaanloon in de transportsector - letterlijk: de helft verdient meer, de andere helft minder dan dat bedrag - komt wel uit op 3.361 euro, maar dat wordt de hoogte ingejaagd door o.a. piloten en vliegtuigtechnici, die gemiddeld 4.687 euro verdienen.

Alternatieven

Spreekt de eenzaamheid van een bestaan als camioneur je toch niet zo aan? Dan kan een job als buschauffeur een alternatief zijn. Je moet dan over rijbewijs D te beschikken, waarmee je personen mag vervoeren. Je kan dit rijbewijs en de vereiste attesten bemachtigen in een rijschool of via de VDAB opleiding bestuurder autobus/autocar. Je krijgt vier weken theorie, volgt tot 28 dagen een praktijkopleiding, en loopt uiteindelijk tien dagen stage in een bedrijf. De opportuniteiten op de arbeidsmarkt zijn vervolgens uiteenlopend. Je kan bijvoorbeeld als chauffeur voor een vervoersbedrijf van de overheid aan de slag, maar evengoed voor een privébedrijf. Wil je deeltijds werken? Dan is leerlingenvervoer een optie. Mag het wat avontuurlijker zijn voor jou? Dan zijn er altijd jobs te vinden waar je internationaal rijdt, bijvoorbeeld met reisbussen. Net als vrachtwagenchauffeurs verdien je om en bij de 2.858 euro.

Als je helemaal niet met zulke kleppers wil rijden, dan is er nog zoiets als heftruckchauffeur. Nodig: een heftruckcertificaat. Ook hiervoor passeer je langs de rijschool, of ga je naar VDAB voor een adequate opleiding.

Tenslotte zijn er ook regelmatig vacatures voor postbodes. Pluspunt: je hebt geen diploma nodig, dus de drempel om in te stappen is niet zo hoog. Mag het wat sneller en beschik je over een rijbewijs B, dan kan je als koerier de medemens verblijden met pakjes. Je bruto maandloon bedraagt gemiddeld 2.526 euro. Postbodes strijken met een gemiddelde van 2.661 euro per maand iets meer op.

Bron: jobat.be. Alle loongegevens via Statbel.