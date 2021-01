Hoeveel verdien je in de banksector?

De bank- en verzekeringssector, een goede keuze?

Dat je in de bank- en verzekeringssector een aardig loon mag verwachten, blijkt te kloppen. Uit ons Salariskompas* blijkt namelijk dat deze sector op de derde plaats staat wat het gemiddelde brutoloon betreft. In 2018 verdiende een medewerker in deze sector gemiddeld 3.781 euro bruto. Enkel de sectoren ‘Energie en milieu’ (gemiddeld 3.951 euro bruto/maand) en ‘Chemie en farmaceutische industrie’ (gemiddeld 4.264 euro bruto/maand) doen het beter.

Bovendien blijkt uit het Salariskompas dat je in de bank- en verzekeringssector ook kan rekenen op een opvallende stijging van je loon doorheen je loopbaan. Als starter verdien je gemiddeld 2.575 euro bruto per maand. Na twintig jaar ervaring loopt dat op tot 5.400 euro.

Bank of verzekeringen?

Statbel, het Belgische Statistiekbureau, tekent een verschil op naargelang je tewerkgesteld bent in de bank- of verzekeringssector. Een werknemer bij een financiële instelling, die actief is in financiële dienstverlening, verdiende volgens hun gegevens in 2018 gemiddeld 4.629 euro bruto. Wie actief is in verzekeringen of pensioenfondsen, doet het net iets minder goed, met een gemiddeld bruto maandloon van 4.430 euro.

Een waaier aan functies

De bank- en verzekeringssector omvat uiteenlopende functies. Het mag dan ook niet verbazen dat de lonen veel verschillen vertonen. Dat blijkt ook uit de cijfers van Statbel. Zo verdienen administratieve medewerkers, met een gemiddeld bruto maandloon van 3.100 euro, en klantenmedewerkers (2.897 euro) het minst in de sector. Andere profielen, zoals databank- en netwerkspecialisten (5.154 euro), ‘account managers, boekhoudkundig kaderpersoneel, financieel analisten en beleggingsadviseurs’ (4.864 euro) en ‘wiskundigen en statistici’ (4.953 euro), staan een trapje hoger op de salarisladder. Managers kunnen rekenen op het hoogste loon. De categorie ‘managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied’ verdient gemiddeld 7.484 bruto per maand.

Vooral toplonen in Brussel

De regio waarin men werkt, lijkt volgens de cijfers van Statbel een grote invloed te hebben. De toplonen in de bank- en verzekeringssector vinden we in Brussel (gemiddeld brutoloon van 5.335 euro). Tussen Vlaanderen en Wallonië is er amper verschil: 4.224 euro bruto in Vlaanderen tegenover 4.254 euro in Wallonië.

Een hoger diploma loont

Net zoals in andere sectoren, zal een hoger diploma je ook in de bank- en verzekeringssector een hoger loon opleveren. Haalde je een diploma lager secundair onderwijs, dan kan je gemiddeld rekenen op een bruto maandloon van 2.884 euro. Met een diploma hoger secundair onderwijs stijgt dat loon naar 3.172 euro. Een bachelor verdient gemiddeld 3.755 euro en een master spant de kroon met een gemiddeld bruto maandloon van 5.331 euro.

