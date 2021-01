Hoe werk je zo optimaal mogelijk in je thuiskantoor?

Nu we bijna een jaar aan het thuiswerken zijn, kunnen veel Vlamingen de consequenties letterlijk voelen. Veel telewerkers kampen met rug- en nekklachten of zelfs hoofdpijn, vaak door een slechte houding. Met de juiste spullen voor je thuiskantoor help je deze kwalen snel de wereld uit.

Laptop niet ideaal

Je uren kloppen in de zetel of aan de keukentafel lijkt misschien gezellig, je lijf denkt daar toch anders over. Misschien protesteren je spieren en gewrichten nog niet meteen, op lange termijn kan een slechte houding je fysieke gezondheid ernstig schaden. Materiaal dat een goede houding bevordert is dus onmisbaar. Als je met een laptop werkt, ga je al snel krom zitten of je nek lang gebogen houden. Dat zou je eigenlijk maar pakweg een uur per dag mogen doen, terwijl het bij veel mensen vast een volledige werkdag is. Een desktop met een scherm dat je kan verstellen zodat het zich op ooghoogte bevindt, is veel beter.

Tafel op maat

Kan je je laptop niet zomaar inruilen voor een vaste computer? Dan biedt een laptophouder een prima en voordelig alternatief. Hierin plaats je je laptop op die manier dat het scherm voor jou op ideale hoogte komt. Om je schouders en polsen daarbij niet te gaan belasten, heb je ook een afzonderlijk toetsenbord en muis nodig. Plaats die op ellebooghoogte zo’n 15 tot 20 cm van de rand van je bureau.

Maar daar stopt het niet. Een goede ergonomie vraagt verder om een bureautafel op maat. Gewone bureautafels hebben voor de meesten van ons niet de juiste hoogte. Het is dus verstandig om te investeren in een verstelbaar exemplaar. Het tafelblad moet je ellebogen in rustpositie kunnen ondersteunen, om je nek, schouders en bovenrug te ontzien.

Dynamische stoel

Werk je vaak van thuis uit? Dan heb je een goede bureaustoel nodig. Kies voor een stoel met een bewegingsmechanisme, zoals de SitRight Worker of SitRight Worker Smart. Je kan dan de zitdiepte, zithoogte en armleggers aan je lichaam aan te passen.

De ideale houding bereik je als je je beide voeten plat op de grond (of desnoods op een voetensteun) kunt zetten en je benen daarbij een hoek van 90° vormen. Je rug blijft recht, en de rugleuning moet de nodige ondersteuning bieden om ontspannen te kunnen werken. Je zet hem daarom best in een hoek van 95 à 115°.

Véél bewegen

Je mag dan de ultieme bureaustoel hebben gevonden: indien je er te veel uren op spendeert, krijg je zelfs met de meest gesofisticeerde ergonomie klachten. Voldoende van houding afwisselen is immers belangrijk om je spieren soepel te houden en niet te verkrampen. Beweging is het (publieke) geheim voor een leven zonder rug- of nekklachten. Verlaat je geliefde stoel dus regelmatig en strek minstens elke 30 minuten de even de benen, al is het maar om koffie te gaan halen of naar de printer te lopen.

Een tweede optie is om af en toe staand te werken. De afgelopen jaren doken die staande bureaus ook op bij Vlaamse werkgevers. In je thuiskantoor heb je natuurlijk geen plaats om én een normaal bureau én een staand bureau te installeren, maar gelukkig zijn er ook al veel elektrisch verstelbare bureaus te vinden. Met één druk op de knop wissel je dan af. Bekijk hier de bureaus in verschillende afmetingen: 120x80 cm, 140x80 cm, 160x80 cm en 180x80 cm.

Licht en lucht

Vergeet tenslotte niet om je werkplek regelmatig goed te verluchten. Voldoende ventilatie voorkomt hoofdpijn als je lang moet doorwerken. Zorg ook voor de juiste verlichting. Plaats je bureau bij het raam voor voldoende daglicht, maar zet hem haaks op de buitenmuur zodat het zonlicht niet in je ogen schijnt.

