Hoe onderhandel je best voor een hoger loon?

Weet wat je wilt

Vooraleer je op de barricades springt om een hoger loon te eisen, tref je best de nodige voorbereiding. Zo moet je nagaan hoe realistisch je wens om opslag is. Hangt je werkgever niet vast aan vastgelegde barema’s? Is individuele opslag wel mogelijk in jouw sector en functie? Wat verdient iemand anders met jouw verantwoordelijkheden en ervaring? Hoeveel meer wil je en wat zal je daar netto van overhouden?

Sowieso is het interessant om niet enkel je salaris, maar het gehele loonpakket met extralegale voordelen en verlofdagen erbij in beschouwing te nemen. Heeft het bedrijf voldoende marge om een extraatje uit te keren? Idealiter kom je van collega’s te weten wat zij verdienen. Daarnaast kan je via je netwerk, vakverenigingen of online achterhalen wat andere bedrijven iemand in jouw positie uitbetalen. Zo creëer je een duidelijk beeld van je marktwaarde waarmee je kan aankloppen bij je manager.

Modelwerknemer

Dan is het vooral nodig goed te presteren, zodat er niets op je werk aan te merken valt. Probeer je te onderscheiden door je in te zetten voor je job en af en toe wat meer hooi op je vork te nemen. Wil je iets krijgen, zal je ook iets moeten teruggeven. Krijgt je inzet weerklank in geweldige cijfers of is er een ander zichtbaar effect, heb je een sterk argument voor een beloning. Weet je daarentegen om 17u niet snel genoeg naar huis te gaan en is de passie ver te zoeken, dan heb je natuurlijk minder slagkracht aan de onderhandelingstafel.

Actie

Je kan je nog wel uit de naad werken voor je werkgever, de kans blijft klein dat een loonsverhoging zomaar uit de lucht komt vallen. Als je niet om opslag vraagt, zal je baas er hoogstwaarschijnlijk niet zelf over beginnen. Is een hoger loon dus belangrijk voor je, moet je dit zelf duidelijk maken. Meld dit niet aan de koffiemachine, maar stuur een officiële mail. Maak hierin kenbaar te willen spreken over je verloning en vraag wanneer je overste daar tijd voor heeft. Laat je niet te snel afwimpelen onder het mom van een overvolle agenda. Is dit het antwoord dat je krijgt, kom er dan later vooral op terug.

Empathisch argumenteren

Stel je tijdens het eigenlijke gesprek zelfverzekerd op, maar geef ook blijk van respect voor de keuzes en het gezag van je chef. Bereid grondig voor wat je zal vertellen en vragen en voorzie ook een plan B. Bedenk twee ijzersterke argumenten waarom je opslag verdient die je zal verdedigen. Zo mogelijk kun je de concrete bewijzen van je prestaties bundelen in een map. Het meeste kans op slagen heb je wanneer je je inleeft in het standpunt van de ander. Maak duidelijk wat het bedrijf wint door jou gemotiveerd in de gelederen te houden.

Charmeoffensief

Om nog overtuigender te zijn is de steun van collega’s waardevol. Voor je het promotiegesprek aanknoopt, dien je een beste reputatie op te bouwen in het bedrijf en je ervan te verzekeren dat je prestaties voldoende opvallen. Niet enkel bij je directe manager, maar ook bij andere cruciale personen. Denk aan de baas van je baas of leidinggevenden van andere afdelingen, zoals de hr-manager. Samen met andere collega’s lobbyen voor opslag, werkt doorgaans ook in jullie voordeel.

