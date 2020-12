Hoe groot is de vraag naar ‘essentiële beroepen’?

Chemie

Eind november waren er meer dan negen werkzoekenden per vacature voor operator installaties in de chemie. Toch is dat maar een momentopname in volle coronacrisis. Want eigenlijk is er een krapte voor dit profiel. De instroom vanuit het onderwijs is te laag en de vergrijzing maakt het tekort de komende jaren alleen maar acuter. Voor de job van chemicus zijn er veel werkzoekenden: twaalf per vacature. Bekijk hier de jobs in techniek, engineering en productie.

Politie en bewaking

Voor vacatures bij de politie of de private bewakingsfirma’s komen ook veel werkzoekenden in aanmerking. Wil je politieagent worden? Of zie je eerder een toekomst als bewakingsagent? Weet dat er gemiddeld bijna acht werkzoekenden zijn per vacature. Toch is bewakingsagent een knelpuntberoep. Je moet de nodige attesten kunnen voorleggen of behalen, proeven doorstaan en een veiligheidsonderzoek ondergaan. Ook zorgen de werktijden en mogelijke risico’s ervoor dat niet iedereen dit beroep wilt uitoefenen.

Schoonmaak

Met 4.091 openstaande vacatures is er een grote vraag naar schoonmakers bij mensen thuis. Er zijn minder dan twee kandidaten per vacature. De vertrouwensrelatie met de klant is in dit knelpuntberoep cruciaal. Zeker in tijden van corona hebben schoonmakers het niet altijd even makkelijk. Met de vele thuiswerkers is hun veiligheid geregeld een aandachtspunt. Veel meer werkzoekenden zijn er voor de vacatures voor schoonmaker in scholen, kantoren, ziekenhuizen en andere publieke gebouwen. Toch is ook dit een knelpuntberoep omwille van de arbeidsomstandigheden en de vereiste kennis, bijvoorbeeld van machines en producten.

Financiële sector en verzekeringen

Er zijn genoeg werkzoekenden voor vacatures voor accountmanager of commercieel medewerker in de finance, financieel analist en adviseur kredieten of financieel vermogen. Een ander beeld krijg je in de wereld van de verzekeringen. Sommige jobs zijn daar een knelpuntberoep. Denk maar aan het profiel beheerder verzekeringen. Kennis van de reglementering en het volgen van een specifieke opleiding zijn noodzakelijk. Voor dit profiel houden vraag en aanbod elkaar zowat in evenwicht. Dat geldt ook voor de vacatures voor verzekeringsadviseur.

Zorg

Verpleegkundige is traditioneel een zwaar knelpuntberoep en dat is in coronajaar 2020 niet anders. Minder dan één werkzoekende per drie vacatures, dat is de opmerkelijke balans. Aantal vacatures en werkzoekenden houden elkaar wat meer in evenwicht voor zorgkundigen. Per vacature voor zorgkundige of kinderverzorger komen dan weer heel veel kandidaten in aanmerking: resp. meer dan acht en twaalf werkzoekenden per vacature. Verzorgende en zorgkundige zijn knelpuntberoepen.

Transport

Zeker voor het beroep van vrachtwagenchauffeur is er nood aan kandidaten. Normaal gezien geldt dat ook voor autocar-, bus-, metro- of treinbestuurders. Maar in volle tweede lockdown zijn er voor die jobs best wat werkzoekenden, wat uiteraard niet wil zeggen dat die allemaal in aanmerking komen. Een zeer specifieke situatie is die van de koeriers en bestellers. Dat die in deze coronatijden heel veel werk hebben, daarmee trappen we een open deur in. Per vacature waren er eind november 80 werkzoekenden. De instapdrempel is dan ook eerder laag, maar de werkomstandigheden zijn niet altijd even makkelijk.

