Hier verdien je van bij de start meer dan 2.500 euro

Onbetwiste nummer één

Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing, maar de sector die starters het beste bedeelt is de chemische en farmaceutische industrie. Volgens het salariskompas van 2020 mogen werknemers er aan het begin van hun carrière al rekenen op een aardig gemiddeld maandsalaris van 2.932,60 euro bruto. Chemie & farma betaalt dus niet alleen senior profielen de beste lonen uit. Ook groentjes zitten er warmpjes bij. Ongeacht factoren als diploma, regio van tewerkstelling of de grootte van de organisatie verdienen starters in deze sector het meest.

Vlammende start

Waar je ook een mooie start krijgt, is in de sector onderwijs, vorming en wetenschappelijk onderzoek. Daar zal een gemiddelde starter iedere maand 2.776 euro op zijn rekening ontwaren. Hiermee is deze branche de tweede aantrekkelijkste op financieel vlak voor werknemers zonder ervaring. Waar de lonen in chemie & farma tijdens de carrière blijven aangroeien, houdt de onderwijssector geen gelijke tred. Bij 6 à 11 jaar ervaring moet de sector haar tweede plek zelfs afstaan aan energie & milieu, waar personeel op dat moment gemiddeld 3.754,49 euro verdient, terwijl het loon van iemand in onderwijs en vorming ‘slechts’ tot 3.365 euro is aangegroeid.

In chemie en farma casht een werknemer met 6 tot 11 jaar ervaring op dat moment al 3.856 euro/maand. Na 16 tot 20 jaar neemt het verschil nog toe: in chemie en farma ontvang je dan gemiddeld 4.932,50 euro/maand. In onderwijs en vorming 4.133,10 euro/maand.

Inhaalmanoeuvre

Op de derde plek komt de overheid. Die reikt haar jonge rekruten om en bij 2.633,50 euro per maand aan. Pas hierna komt energie & milieu in beeld, waar een starter op maandbasis zo’n 2.509,60 euro vergaart. Dit is nog net iets meer dan de 2.425 euro waar de gemiddelde startende bediende het mee doet. Maar een beetje geduld wordt beloond, want zoals reeds verklapt, maakt de energiesector al snel een mooie inhaalbeweging.

Bij de overheid bereiken de lonen na 20-25 jaar een hoogtepunt met 4.626,90 euro. Met eenzelfde anciënniteit strijk je in de sector energie & milieu wel 5.062,90 euro op. En je loon nog verder zal aandikken tot je op de top van je loopbaan zo’n 5.737 euro per maand verdient.

Bron: Salariskompas Jobat.be.