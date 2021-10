Helft Belgische werkgevers wil coronapas invoeren voor personeel

Jobat 6 op 10 de werknemers zagen loon dit jaar nauwelijks groeien: zo beïnvloedt de pandemie je salaris

24 september De impact van de coronacrisis op ons loon is even groot als die van de financiële crisis van 2008. Dat blijkt uit de jaarlijkse salarisstudie van hr-specialist Hudson, in een gesprek met Jobat.be. “De verwachting is wel dat we volgend jaar opnieuw naar een normaal niveau groeien”, zegt senior manager Wouter Beuckels. Hij stelt dat de precieze impact afhankelijk is van sector tot sector.