Heeft het zin om als pas afgestudeerde te solliciteren in deze onzekere tijden?

Als pas afgestudeerde moet je sowieso strijden tegen meer ervaren kandidaten om de job van je dromen te veroveren. En nu komt corona er nog bovenop! Er zijn dus minder vacatures, meer werkzoekenden en heel wat onzekerheden over de toekomst. Heeft het dan wel zin om je tijd te steken in de zoektocht naar een job? Dit zijn de tips van Jobat.be .

Het antwoord is: ja. Alle experten die hier de afgelopen maanden al een uitspraak over hebben gedaan in de media zijn het hierover eens. Als je nu niet zoekt, is de kans dat je werk vindt namelijk ook gewoon nul. En dat kan onaangename gevolgen hebben. “Wie in het begin van zijn of haar carrière lang moet zoeken naar een baan, heeft later ook een hogere kans om werkzoekend te zijn”, schreef arbeidseconoom Stijn Baert in een recent artikel op HLN.be. Je draagt dan als het ware een litteken met je mee. “Wie langer werkloos is heeft minder mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen. Bovendien zien werkgevers periodes van werkloosheid niet graag op het cv staan. Die worden gezien als een teken van een lagere motivatie, minder verstandig zijn, minder sociaal vaardig ook, minder mee met recente technologieën en minder gemakkelijk op te leiden.”

Zo’n slecht beeld van jezelf wil je uiteraard niet ophangen. Maar hoe strik je dan een job? Want het is niet omdat je zoekt, dat je er in deze tijden ook een vindt.

Onderscheid jezelf

Een goed cv en een opvallende motivatiebrief zijn nu belangrijker dan ooit. Denk na over wat jou onderscheidt van andere kandidaten en speel jouw unieke troeven uit. Verdiep je ook in de kunst van het online solliciteren, om echt indruk te maken.

Tip: Bekijk hier onze voorbeelden van een cv en van een motivatiebrief.

Denk out of the box

Varieer je zoekopdrachten en bekijk ook eens de vacatures in domeinen waar je niet spontaan aan zou denken. Heb je bijvoorbeeld een diploma eventmanagement? Misschien kan je wel aan de slag bij een bedrijf in de IT, logistiek of technologie - sectoren die wél nog volop aanwerven.

Spring bij waar nodig

De zorg en het onderwijs zitten door corona met de handen in het haar. Dus waarom draag je daar niet tijdelijk je steentje bij, als werknemer of zelfs als vrijwilliger? Eens deze vreemde periode eindelijk achter de rug is, ben jij een ervaring rijker én heb je er een enorme troef bij op je curriculum vitae.

Zet in op je opleiding

Het gat op je cv beperken kan door snel te beginnen werken. Maar ook door nog wat langer te studeren. Zeker als je nog geen hoger diploma hebt is dit de uitgelezen kans om een extra kwalificatie te behalen. Uit het recentste schoolverlatersrapport van de VDAB blijkt immers dat 30,5 procent van de jongeren die stoppen met school zonder hun middelbaar diploma te behalen een jaar later werkloos zijn. Bij schoolverlaters met een diploma secundair onderwijs is dat 9,7 procent en met een diploma hoger onderwijs slechts 3,1 procent.

Deze crisis blijft niet eeuwig duren, dus eens de economie zich begint te herstellen zal je des te gelukkiger zijn met de extra kansen die je zo hebt gecreëerd. Ook als je al aan de hogeschool of unief studeerde, kan je kiezen voor een verdiepende of verbredende cursus, of voor onbezoldigde stage om je professionele vaardigheden aan te scherpen. Misschien hou je daar wel een job aan over?

