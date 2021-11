Grootste uitbater van tankstations in ons land vreest voor sociaal bloedbad: “Vijftig locaties zullen snel moeten sluiten”

Vanaf 2027 alle nieuwe wagens elektrisch? Dat betekent dat de 3.000 benzinestations in ons land zichzelf zullen moeten heruitvinden. Dirk Maes baat als ondernemer 320 tankstations uit. Hij vreest voor een sociaal bloedbad in zijn sector.

Maes is de grootste zelfstandige uitbater van tankstations in ons land. Voor hem zit er niets anders op dan te investeren. Naast fossiele brandstoffen wil hij in de toekomst ook elektriciteit aanbieden, maar hij ziet een groot obstakel.

“De bedoeling van een tankstation is snel te kunnen laden”, stelt hij in VTM Nieuws. “Het probleem is echter dat we tegen een muur van problemen lopen wat aansluitingen betreft. Vermoedelijk zal dat niet zomaar in een paar jaar opgelost raken.”

Nu Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de deadline voor elektrisch rijden wil vervroegen, vreest Maes een sociaal bloedbad in de sector. “Van onze 320 tankstations zullen er allicht al vijftig snel na de invoering verdwijnen. Hoe het er in de volgende jaren zal aan toegaan, valt af te wachten. Als het niet meer rendabel is, zullen we moeten beslissen om te sluiten.”

Maes vraagt tot slot aan de regering om de tankstations extra tijd te geven om de infrastructuur aan te passen.