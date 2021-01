Goed loon is niet de hoofdreden waarom jonge ingenieurs voor een bepaalde werkgever kiezen

Snel aan het werk

Ingenieursstudenten blijven niet bij de pakken zitten tijdens hun studies. In juni van het afstudeerjaar is al 62% op zoek (geweest) naar een job. Dat loont: ongeveer de helft gaat de zomer in met een getekend contract op zak. Tegen maart van het jaar volgend op het afstudeerjaar heeft zowat elke net afgestudeerde ingenieur een job.

Bedrijfscultuur

Waarom kiezen jonge ingenieurs voor een bepaalde werkgever? In de eerste plaats omwille van de bedrijfscultuur (41%). Ook goede werkomstandigheden (37%) en opleidingsmogelijkheden (35%) vinden ze belangrijk. Loon staat pas op de vierde plaats (27%) en een bedrijfswagen speelt maar voor 11% van de young graduates mee. Wel een opvallend cijfer in de marge: de ouders hebben in 16% van de gevallen invloed gehad bij de keuze voor een bepaalde werkgever.

Zijn ingenieurs effectief aan het werk? Dan halen ze hun motivatie vooral uit erkenning en waardering en uit ontwikkelingsmogelijkheden (beide 97%). Ook verantwoordelijkheden krijgen (87%), doorgroeimogelijkheden (83%), loon (82%) en aandacht voor de werk-privébalans (79%) zijn motiverende factoren.

Startersloon

Het mediaanloon van ingenieurs verschilt naargelang hun diploma. Bij industrieel ingenieurs is het 2.800 euro bruto, bij bio-ingenieurs 2.850 euro en bij burgerlijk ingenieurs 3.020 euro. De meeste jonge ingenieurs zijn daar tevreden mee: voor 86% voldoet het startersloon aan de verwachtingen.

Het meest voorkomende extralegale voordeel is de dertiende maand (80%). Andere voordelen die meer dan de helft van de jonge ingenieurs krijgen: een laptop of pc, hospitalisatie- of ziekteverzekering, maaltijdcheques, telewerk en pensioenplan of groepsverzekering. In dit coronajaar staat dat telewerken trouwens een stuk hoger in de ranking dan in 2019.

Tevreden over de eerste job

Veel ingenieurs willen hun loopbaan verder uitbouwen bij de huidige werkgever (79%). Daarnaast wil 6% bij de werkgever blijven, maar wel in een andere job. En 11% kijkt uit naar een opportuniteit bij een andere werkgever. Die cijfers weerspiegelen de vaststelling dat 90% tevreden is over de eerste job. Toch geeft ‘maar’ 77 % aan dat de job voldoet aan de verwachtingen op vlak van functie-inhoud en takenpakket.

De 14% ingenieurs die niet meer bij de eerste werkgever aan de slag is, veranderde dan ook vooral omdat de job niet aan de verwachtingen voldeed (38%). Ook het feit dat een job onder het niveau is (14%) en zaken als slecht management of een slechte bedrijfssfeer zijn redenen die meespelen.

Werk-privé

Werk mee naar huis nemen - dus niet in het kader van telewerk -, dat ziet de helft van de jonge ingenieurs niet zitten. Het is anders gesteld als bij dat extra werk een vergoeding hoort: slechts 11% staat negatief tegenover overuren presteren. Een derde van de ingenieurs wordt liever ook niet lastiggevallen door werkgever of klanten buiten de normale werkuren.

Daarnaast is twee derde te vinden voor werkreisjes naar het buitenland, maar zodra dat verandert in halftijds of voltijds in het buitenland vertoeven, daalt dat aantal met bijna de helft. Tot slot zijn jonge ingenieurs geen fan van Brussel of Antwerpen als werklocatie. De issues met mobiliteit in die steden hebben daar vast iets mee te maken.

Bron: jobat.be. De jaarlijkse Startbaanenquête van ie-net ingenieursvereniging werd gehouden bij 992 jonge ingenieurs die afstudeerden in 2018, 2019 of 2020. Tekst: Matthias Van Milders.