Goed georganiseerd thuiswerk zorgt voor loyaliteit werknemers

Kleine bedrijven moeten bijbenen

Maar liefst 27% van de werknemers van kleine bedrijven overweegt om van job te veranderen wegens problemen met communicatie en technologie. Hoewel 69% van de kantoormedewerkers meent over de nodige vaardigheden te beschikken voor thuiswerk, blijken technische problemen dus toch stokken in de wielen te steken: • 29% vindt het moeilijk om gemotiveerd en betrokken te blijven door problemen met de communicatie en technologie. • 22% voelt zich dan weer minder productief door technologische beperkingen. • 48% van de bevraagden moest zelfs beroep doen op eigen technologie om thuiswerk mogelijk te maken, omdat de werkgever eenvoudigweg geen apparatuur ter beschikking stelde.

Toptalenten trekken weg

De toekomst?

Ondanks de problemen met thuiswerken zullen de werknemers van kleine bedrijven voorlopig niet massaal terugkeren naar kantoor. 41% denkt dat hun bedrijf hen de rest van 2020 zal laten thuiswerken, 34% denkt dat dit wel eens voor altijd zou kunnen zijn. Zeker in die optiek verwachten werknemers dat hun werkgever de nodige stappen zet. 66% wil de flexibiliteit behouden en 55% heeft er vertrouwen in dat de werkgever zal investeren in toekomstbestendige werkplektechnologie. Dat betekent ook dat het kantoor veiliger wordt, want 40% zegt liever niet terug te keren tenzij er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.