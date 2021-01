Gemiddelde thuiswerkvergoeding bedraagt 76 euro per maand: wat als jij niets krijgt?

Structureel vs. occasioneel

De wet maakt een onderscheid tussen structureel en occasioneel telewerk. Er is sprake van structureel telewerk als die afspraak opgenomen is in je arbeidsovereenkomst. Als die regeling nog niet was getroffen bij je indiensttreding, kan zo’n schriftelijk document altijd nog worden toegevoegd.

Occasioneel telewerk is niet opgenomen in je arbeidsovereenkomst, maar is mogelijk als er een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer om op een bepaalde dag of gedurende een bepaalde periode met een specifieke reden van thuis te werken.

Bij structureel telewerk is de werkgever verplicht om tussen te komen in de kosten. Bij occasioneel telewerk niet.

Materiële vs. financiële tussenkomst

Dat er in jouw bedrijf structurele afspraken zijn rond telewerk, wil nog niet zeggen dat je extra cash krijgt. Als je werkgever een materiële tussenkomst voorziet, maak je geen aanspraak op een bijkomende vergoeding. Concreet gaat het over een internetabonnement, een instelbare bureaustoel en tafel, plus een desktop of laptop met een in hoogte verstelbaar of extern scherm, extern toetsenbord en muis. Stelt je firma het benodigde materiaal niet ter beschikking voor structureel telewerk? Dan moet je hier wel een financiële vergoeding voor te krijgen.

Bijkomende kosten voor bijvoorbeeld verwarming moeten niet verplicht worden terugbetaald. Al zijn er natuurlijk wel bedrijven die hier vrijwillig in tussenkomen.

Bureauvergoeding

Veel bedrijven gaan er nog steeds van uit dat telewerk door corona tijdelijk is. Occasioneel dus, waardoor je als werknemer geen recht hebt op een financiële tegemoetkoming. Om werkgevers te stimuleren alsnog tussen te komen werd tijdens de eerste coronagolf ook voor het occasioneel telewerk de zogenaamde bureauvergoeding in het leven geroepen. Wie minstens 5 dagen per maand thuiswerkt kan voortaan van zijn werkgever onbelast een forfaitair bedrag krijgen van maximaal 129,48 euro per maand, voor kosten aan energie en klein bureaumateriaal. Daarnaast kan je maximaal 20 euro per maand krijgen voor het gebruik van je eigen internetabonnement en 20 euro voor je privécomputer. Al is geen van die vergoedingen verplicht.

Conclusie

Hoewel je op dit moment wettelijk gezien geen thuiswerkvergoeding kan afdwingen zo lang structureel telewerk niet is opgenomen in je arbeidsovereenkomst, klinkt de roep hierom wel steeds luider. Als je werkgever dus nog niet tussenkomt in de kosten, is het geen slecht idee om het onderwerp zelf eens aan te kaarten. Wie weet komt er dan toch een compromis.

