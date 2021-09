Gelukkiger zijn op je werk? 5 tips om het zelf aan te pakken

1. Minimaliseer je pendeltijd

Wie lang pendelt, kan daar ongelukkig en zelfs ziek van kan worden. Margo Hilbrecht van de universiteit van Waterloo (Canada) ontdekte dat hoe langer het duurt eer je aan de slag kan gaan, hoe minder tevreden je bent met je leven in het algemeen. Veel pendelaars ervaren een lange pendeltijd inderdaad als tijdverlies. Bovendien betekent een lange pendeltijd minder tijd voor het gezin, en voor sport en ontspanning. En laat dat nu net zaken zijn die je gelukspeil doen stijgen. Is jouw pendeltijd langer of korter dan de gemiddelde Vlaming? Bereken het hier.

2. Neem je professionele leven in handen

Autonomie is noodzakelijk voor het welbevinden van werknemers. Dat blijkt onder andere uit het Nationaal Geluksonderzoek, gevoerd door prof. Lieven Annemans (UGent), en een studie van de Universiteit van Birmingham. Zelf je dag kunnen inplannen, zelf kunnen bepalen waar je werkt, de volgorde van je taken bepalen … zijn essentieel om als werknemer het gevoel te hebben dat je de touwtjes in handen hebt. Gedraagt jouw baas zich als een micromanager? Ga dan het gesprek aan en claim de autonomie die je nodig hebt.

3. Zorg voor een aangename werkomgeving

Laat ons eerlijk zijn, niemand wordt vrolijk van een grijze, saaie werkruimte. Internationaal onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat planten in een werkruimte tot minder stress, meer creativiteit en een betere gemoedstoestand leiden. Hoogleraar arbeidspsychologie Peter Warr en journalist Guy Clapperton bevestigen in hun boek ‘The joy of work?’ dat een plezierige werkomgeving in belangrijke mate bijdraagt aan geluk op de werkvloer. Sla dus de handen in elkaar met collega’s en zorg ervoor dat het aangenaam vertoeven is in je werkruimte. Geen inspiratie? Deze 5 originele kantoorconcepten doen je alvast wegdromen.