“Geef werkzoekenden die opleiding voor knelpuntberoep volgen nettopremie van 2.000 euro”

Meer vacatures en minder concurren­ten: daarom is het slim om nu al te sollicite­ren

5 augustus Veel mensen slaan tijdens hun zomerverlof aan het dromen over hun toekomstplannen en ambities. Prominent aanwezig in een pak van die droomballonnetjes: de carrièreswitch. Uit een gesprek van Jobat.be met Jill Slaets van hr-bedrijf Agilitas Group blijkt dat de zomer echter geen populaire periode is om te solliciteren. “Toch is het interessant om dan net wel te solliciteren”, zegt Slaets. En daar heeft ze twee belangrijke redenen voor.