Ga je veranderen van job? Verlies deze zaken niet uit het oog

OntslagVan werk veranderen doe je niet elke dag. Het is dus even zoeken hoe je jouw collega’s op de hoogte moet brengen van je vertrek en welke paperassen je moet afhandelen. Jobat.be legt uit met welke zaken je zeker rekening moet houden.

Wees discreet

Misschien moet je nog beginnen te zoeken naar een nieuwe uitdaging, misschien heb je de vacature van je dromen al gespot. Maar zelfs dan hang je best niet aan de grote klok dat je aan het solliciteren bent. Want wat als je niet geselecteerd wordt? Of wat als je na een reeks gesprekken besluit dat jouw werkgever toch zo slecht niet is? Er zijn wel prettiger dingen dan je altijd te moeten verantwoorden. Een collega of leidinggevende waar je een goede band mee hebt in vertrouwen nemen, is uiteraard geen probleem. Het kan zelfs een grote steun zijn.

Van plan om ontslag te nemen? Bereken hier je opzegtermijn.

Teken je contract

Heb je een nieuwe functie op het oog? Wacht met ontslag te nemen tot je arbeidscontract ondertekend is. In principe is een mondelinge bevestiging dat je geselecteerd bent bindend, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een aanwerving onverwachts afspringt. Probeer dan maar eens te bewijzen dat je een job beloofd was…

Dien je ontslag in

Eens je professionele toekomst met een krabbeltje verzekerd is, breng je zo snel mogelijk je huidige werkgever op de hoogte. Zo heeft hij tijd om een vervanger voor jou te zoeken en kan je zelf ook sneller de switch maken. Ontslag nemen doe je met een officiële ontslagbrief, waarin zeker de startdatum en duur van je opzegtermijn vermeld staat. Je baas zal het appreciëren als je de brief persoonlijk overhandigt, maar opsturen per aangetekende brief of via een deurwaardersexploot is ook mogelijk.

Let op met sollicitatieverlof

Elke werknemer die ontslag neemt of krijgt, heeft recht op sollicitatieverlof om een nieuwe job te zoeken. Concreet wil dat zeggen dat je tijdens je opzegtermijn één volledige dag of twee halve dagen afwezig mag zijn om je cv op te maken, vacatures te zoeken of te solliciteren. Is je opzegtermijn langer dan 26 weken, heb je in de periode voorafgaand aan de laatste 26 weken slechts een halve dag vrij. Heb je al een nieuwe job gevonden? Dan heb je strikt genomen geen sollicitatieverlof nodig. Als je werkgever hier geen probleem van maakt kun je uiteraard je vrije dagen opnemen. Ontstaat hier een conflict over, dan kan het zijn dat dit voor de rechtbank moet worden uitgevochten.

Hou je vakantiegeld in de gaten

Heb je afscheid genomen van je bedrijf, dan krijg je een vakantieattest, een tewerkstellingsattest, een individuele rekening en een C4. Daarnaast zal je als bediende een mooie som op je rekening zien verschijnen: je vertrekvakantiegeld. Geef dat niet allemaal ineens uit. Het omvat immers niet alleen je loon voor de vakantiedagen die je nu nog niet had opgenomen, maar ook voor de vakantiedagen die je bij die werkgever hebt opgebouwd voor volgend jaar. Dat bedrag zal worden afgehouden bij je nieuwe werkgever, waardoor je in mei of juni eenmalig geen of weinig loon zult ontvangen. Opletten is dus de boodschap.

Zelf je ontslag geven? Bekijk hier de belangrijkste tips in ons gratis e-book.