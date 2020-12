Functioneringsgesprek voor de boeg? Denk al eens na over deze dingen

GroeienZagen jouw werkdagen er de afgelopen maanden ook helemaal anders uit dan anders? Dan is het belangrijker dan ooit om veel uit je volgend functioneringsgesprek te halen. Jobat.be somt op waar je best al even over nadenkt voor je de dialoog met je chef aangaat.

Heb je een verslag van je vorig gesprek?

Een functioneringsgesprek is niet per se bedoeld om je prestaties te evalueren. Wel om een een-op-eenmoment in te lassen met je leidinggevende, zodat jullie openlijk kunnen praten over jouw welbevinden op het werk, je ambities en je professionele ontwikkeling.

Weet je niet meteen waar te beginnen? Snor even je verslag van je vorig functioneringsgesprek op. Hoe is de situatie intussen veranderd en welke invloed had dat op jou? Ben je nog even gelukkig in je job? Kon je de doelstellingen die jullie toen hadden geformuleerd behalen, of zijn er obstakels op je pad gekomen? Als je geen notities hebt gemaakt, is dit alvast het moment om ermee te beginnen.

Wat waren je grootste successen?

Hoewel een functioneringsgesprek niet het moment is om opslag te vragen - daarvoor heb je normaal gezien een evaluatiegesprek - kan je de gelegenheid wel gebruiken om je successen aan te halen. Die vertellen namelijk heel wat over de vaardigheden die je bezit en de meerwaarde die je vormt in je team. Wil je je verantwoordelijkheden het komende jaar graag uitbreiden? Dan is dit meteen ook de uitgelezen kans om dat aan te kaarten.

Waar had je moeite mee?

Wees niet bang om tijdens een functioneringsgesprek ook zaken te benoemen die minder goed gingen. Zeker als je kan meegeven hoe dat juist komt. Miste je bepaalde praktische kennis? Verliep de samenwerking met een collega nogal stroef? Ligt telewerken je totaal niet? Probeer bij elk probleem een oplossing te bedenken, zodat je baas meteen de tools in handen heeft om een verschil te maken. Misschien kan je wel een bijscholing volgen, of wordt er een coronaproof teambuilding georganiseerd om de sfeer te verbeteren.

Welke doelen wil je op termijn bereiken?

In ons dagelijks werkleven zijn we altijd gefocust op de taak of het probleem dat zich hier en nu voor onze neus bevindt. Onze langetermijndoelen worden hierdoor wel eens naar de achtergrond verdrongen.

Ben jij het afgelopen jaar vooral bezig geweest met allerlei brandjes te blussen, maar droom je er eigenlijk van om je te specialiseren in een bepaald aspect van je job? Laat je baas dat weten. Zelfs al is de switch nog niet voor het komende jaar. Zo weet hij of zij tenminste wat je ambities zijn op lange termijn en kan je hier samen geleidelijk aan naar toewerken.

Staat er wel een gesprek gepland?

Elk bedrijf heeft een eigen beleid wat functioneringsgesprekken betreft. Sommige werkgevers zijn erop gebrand om hun werkkrachten elke twee of drie maanden te spreken, andere plannen met moeite een keer per jaar zo’n feedbackmoment in en dan is het meer voor de vorm dan voor de inhoud.

Het is echter niet omdat je leidinggevende hier geen gewoonte van maakt, dat jij niet om een functioneringsgesprek kan vragen. Heb je er nood aan om een aantal zaken op een rijtje te zetten, al dan niet in het licht van recente veranderingen? Geef dat zeker aan. Als jij je goed voelt is dat tenslotte een win-win voor jou én je leidinggevende.

