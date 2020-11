Een job in de administratie: dit loon mag je verwachten

SalarisWie momenteel op zoek is naar een nieuwe (of eerste) job, moet zeker eens een kijkje nemen in de administratie. Administratieve krachten zijn altijd nodig. Zelfs op dit moment zijn er dan ook relatief veel vacatures over de sectoren heen. Jobat.be bekeek enkele klassieke administratieve functies én de salarissen waar ze op kunnen rekenen.

Management assistant

De meest klassieke administratieve job is die van secretaresse, al gebruik je tegenwoordig beter niet meer dat woord, maar wel management assistant. Dat is namelijk al wat meer genderneutraal. De inhoud van de job is min of meer gelijk gebleven: als management assistant assisteer je leden van de directie of leidinggevenden. Je regelt al het papierwerk, houdt de agenda’s bij en bereidt vergaderingen en congressen voor zodanig dat je overste vlot kan werken.

Volgens het meest recente salariskompas* verdienen administratieve en secretariaatsmedewerkers gemiddeld 2.782 euro bruto per maand. De administratieve lonen zitten hiermee in de lift. In 2018 bedroeg het gemiddelde inkomen 2.680 euro en in 2017 moesten administratieve medewerkers het met 2.638 euro per maand stellen. Dit komt neer op een groei van 5.4% op twee jaar tijd.

Administratief bediende

Werk je niet rechtstreeks voor de directie, maar houd je je voornamelijk bezig met gegevensinvoer voor de organisatie, ligt je loon doorgaans wat lager. Andere factoren zoals je studieniveau en aantal jaren ervaring hebben ook invloed op wat je verdient. Grosso modo ontvangt een starter met een bachelorsdiploma en bediendecontract op de administratieve afdeling 1.750 euro bruto per maand. Administratief bedienden met een masterdiploma beginnen dan weer aan 1.981 euro. Met tien jaar ervaring krik je dit inkomen op tot 2.378 euro (bachelors) en 2.691 euro (masters). De overheid betaalt over het algemeen wat beter. De startlonen zijn daar gemiddeld 2.488 euro voor bachelors en 2.681 euro voor masters.

Logistiek medewerkers

Ook in de logistiek vallen er heel wat administratieve jobs te rapen. Aangezien de transportbusiness een flinke groei optekent en bedrijven schreeuwen om extra handen, zijn de gemiddelde lonen er allesbehalve slecht. Logistiek medewerkers met een bachelordiploma krijgen aan de start gemiddeld 1.859 euro. Wie een masterdiploma kan voorleggen krijgt zo’n 2.103 euro. Op tien jaar tijd zie je dit inkomen aangroeien naar 2.525 euro en 2.857 euro.

Commercieel bediende

Of je kan dingen naar de functie van commercieel bediende. In deze administratieve rol ben je actief in de verkoop en sales. Je maakt offertes aan, volgt bestellingen op, verzet het nodige papierwerk en staat klanten te woord bij algemene en soms ook bij technische vragen. Je salaris komt gemiddeld neer op 1.871 euro voor starters met een bachelordiploma en 2.117 euro voor groentjes met een master op zak. Na tien dienstjaren bedraagt je gemiddelde loon respectievelijk 2.541 en 2.876 euro.

Office manager

Wil je nog meer verdienen, dan mik je na verloop van tijd best op een administratieve kaderfunctie. Als office manager zorg je er voor dat alles op kantoor naar behoren draait. Je leidt de administratie in goede banen, controleert het werk van je teamleden en rapporteert aan de directie. Je begint je carrière aan zo’n 2.341 euro. Met 25 jaren op teller dikt je salaris aan tot een maandelijkse 3.456 euro.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Bron: jobat.be. * Salarisrapport Jobat.be 2020, april 2020, op basis van ingezamelde data 2017-2019.