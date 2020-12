Een aanbevelingsbrief, referenties of endorsements op LinkedIn: wat helpt je het meest vooruit?

“Aanbevelingen kan je op verschillende manieren krijgen”, weet Tom Goorman, executive recruiter bij rekruteringsspecialist Stanton Chase. “Een aanbevelingsbrief is er een van. Doorgaans geeft je manager je zo’n brief mee als je je werk verliest door een herstructurering maar hij of zij wel tevreden was over je prestaties. Ook klanten verstrekken er soms een na een succesvolle samenwerking. Als je zo’n brief hebt loont het zeker om die mee te sturen bij een sollicitatie. Heb je er geen? Dan kan je er altijd een vragen. Spreek liefst een hoger geplaatste leidinggevende aan, een aanbevelingsbrief van een naaste collega heeft minder waarde. Maar eigenlijk is dat geen must. Zeker als je nog in dienst bent kan het moeilijk zijn om hierover te beginnen. Referenties zijn een prima alternatief.”

Goed voorbereid

Recruiters voeren best vaak referentiechecks uit om te weten welk vlees ze in de kuip hebben. Voor alle soorten profielen, in alle sectoren. “Idealiter vermeld je twee of drie verschillende referenties op je cv: een leidinggevende aan wie je rapporteerde, een naaste collega en eventueel een klant die met jou heeft samengewerkt”, adviseert Tom Goorman. “Vergeet niet om die mensen hun toestemming te vragen om hun naam en nummer door te geven. Zo vallen ze ook niet uit de lucht wanneer ze telefoon krijgen, en kunnen ze al bedenken welke eigenschap van jou die relevant is voor die specifieke vacature ze in de kijker kunnen plaatsen. Heb je nog niet verteld dat je weggaat, aarzel dan niet om connecties uit een vorig bedrijf op te geven als referentie. Je werkervaring is intussen misschien veranderd, maar je persoonlijkheid normaal niet. Zij zullen dus zeker bepaalde vaardigheden kunnen belichten. Vrienden of familieleden zijn daarentegen geen geschikte referenties.” Kom je pas van school? Overweeg dan om een stagementor of docent als referentie te vragen.

Maken of kraken

Moet het snel gaan en heb je geen tijd om de mensen die je wil vermelden op de hoogte te brengen? Geef dan liever niet spontaan referenties op. “Wat iemand anders over je zegt kan je als sollicitant maken of kraken. Daarom is het zo belangrijk om op er voorhand over af te stemmen”, vervolgt de recruiter. “Sowieso volgt de referentiecheck doorgaans pas in een later stadium. Eerst kijken hr-verantwoordelijken naar je werkervaring. Heb je een goede eerste indruk gemaakt en willen ze die graag bevestigd zien door een oud-collega of -leidinggevende maar heb je geen contactgegevens genoteerd, dan zullen ze hier zelf naar polsen.”

Kwaliteit boven kwantiteit

Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid om via het platform een online aanbeveling of ‘endorsement’ te vragen die op je profiel verschijnt. Daar hechten recruiters volgens Tom Goorman echter minder belang aan dan aan een klassieke aanbevelingsbrief of referentie. “Zeker als je twintig of dertig aanbevelingen hebt staan. Dat zorgt ervoor dat elk ervan een beetje verdwijnt in de massa. Wil je hier toch op inzetten, ga dan voor twee of drie oprechte teksten geschreven door een directeur of andere leidinggevende, met duidelijke vermelding van jullie werkrelatie.”

