Dit zijn de populairste jobs in retail en zo kan je ze strikken

Verkoper

Verkoper is met stip het meest gegeerde profiel in de retail: dit jaar verschenen er al 3.671 vacatures voor winkelverkopers op Jobat.be. Daarnaast werden er ook 430 toonzaalverkopers gezocht. In beide functies heb je een grondige kennis nodig van het gamma van je werkgever, of je nu kledij verkoopt, kamerplanten of auto’s. Je bent tenslotte het eerste aanspreekpunt voor klanten. Vanwege dit nauwe klantencontact zijn ook servicegerichtheid, enthousiasme en een keurige uitstraling een must. Als toonzaalverkoper moet je daarnaast je creativiteit in de strijd kunnen gooien om producten aan de man te brengen en een kei zijn in onderhandelen.