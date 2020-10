Dit zijn de beste jobs om fit te blijven

JobsZitten is het nieuwe roken, wordt wel eens gezegd. Die stelling is lichtjes overdreven, maar er is wel iets van aan. Wie lang stilzit heeft namelijk een verhoogd risico op gewrichtsklachten, overgewicht en op termijn zelfs op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker, waarschuwen experts. Jobat.be belicht de beste jobs voor wie liever geen zittend gat heeft.

Werfleider

Als werfleider zit je niet stil. Omdat je bouwwerkzaamheden van a tot z moet opvolgen, moet je tussen het papierwerk door vaak genoeg je helm en veiligheidsschoenen aantrekken en de werf oplopen. Andere bouwgerelateerde jobs als elektricien, metser, dakdekker of sanitair installateur zijn eveneens goed voor je fysiek. Al is het wel belangrijk om de veiligheidsvoorschriften te respecteren en je niet te overbelasten. Bekijk hier de openstaande vacatures voor werfleider.

Bakker of slager

Dat je als ober in een café of restaurant veel kilometers in de benen hebt op het einde van je werkdag, spreekt voor zich. Maar ook als kok en afwasser werk je je achter de schermen aardig in het zweet. Als je niet vies bent van stevig doorwerken én vroeg opstaan, kan je ook in de voeding aan de slag, bijvoorbeeld als bakker of slager.

Koerier

Wie is er op een mooie dag nog niet jaloers geweest op de postbode die in het ochtendzonnetje aan zijn of haar ronde bezig was? Brieven bezorgen houdt je niet alleen in vorm, de buitenlucht zorgt er ook voor dat je mentaal fit blijft. Zie je een job op de fiets wel zitten, maar kijk je op tegen zo vroeg opstaan? Dan kan je aan de slag als fietskoerier. Pakjesbezorgers werken meestal met de wagen, al is er ook een opmars van duurzame koerierdiensten die met de cargofiets grote pakketten leveren. Bekijk hier de openstaande vacatures voor koerier.

Tuinier

Ben je er toch op gebrand om een buitenjob te vinden? Weet dan dat tuiniers behoorlijk gegeerd zijn. Als je regelmatig je onkruid wiedt en je bomen snoeit weet je ongetwijfeld dat het werk fysiek best uitdagend is, maar wel meteen bevrediging biedt door het zichtbare resultaat. In het volwassenenonderwijs vind je overal in Vlaanderen diverse opleidingen tot hovenier. Ook in de landbouw worden vaak helpende handen gezocht, al is dat meestal meer seizoensgebonden. Bekijk hier de openstaande vacatures voor tuinier.

Schoonmaker

Volgens de ‘Grote Schoonmaakbijbel’ zou je met stofzuigen ruim 250 kcal per uur verbranden, met dweilen 312 kcal en met de badkamer te poetsen ruim 400 kcal. Schoonmakers hoeven na de uren dus niet meer naar de fitness.

Verpleeg- en zorgkundige

Hoewel er helaas een pandemie voor nodig was, krijgen verpleeg- en zorgkundigen stilaan het respect dat ze verdienen. Hele dagen op been zijn betekent ettelijke kilometers doen, en sommige aspecten van de zorg vragen ook flink wat spierkracht. Het is dus fysiek zwaar en allerminst voor doetjes. De huidige omstandigheden maken het werk er bovendien niet lichter op, dus dat respect mag gerust nog een paar tandjes bijgestoken worden.

