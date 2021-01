Dit worden de belangrijkste uitdagingen voor de arbeidsmarkt in 2021

Mentaal welzijn

Golf van ontslagen

Ook onzekerheid is tot nu een grote bron van stress op het werk. Hoewel veel ontslagen tot nu toe vermeden kon worden dankzij maatregelen als tijdelijke werkloosheid, lijkt het erop dat het in bepaalde gevallen eerder om uitstel dan om afstel gaat. “De echte coronaravage op onze arbeidsmarkt moet nog komen. Ze is voor 2021, en misschien ook voor 2022”, schreef arbeidseconoom Stijn Baert hierover . Ook de Nationale Bank van België stelt dat de economie zich dankzij de overheidsmaatregelen in een kunstmatige coma bevindt, en dat er nog zo’n 100.000 banen zullen sneuvelen.

Toenemende ongelijkheid

Mismatch

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Wie gemotiveerd is kan namelijk zijn of haar professionele toekomst veiligstellen door te kiezen voor een bij- of herscholing. Dat geldt ook voor wie op eigen initiatief op zoek wil naar een beter passende job. Want ondanks de verwachte toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden, zullen bepaalde profielen door de heersende mismatch van vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt moeilijk te vinden blijven. Denk maar aan technische krachten en medisch en verzorgend personeel. Dat het belangrijk is om die uitdaging te tackelen, beseft de Vlaamse regering dan ook maar al te goed. Niet voor niets heeft ze 2021 uitgeroepen tot ‘het jaar van de opleiding’. Ze plant ook 119 miljoen euro te investeren in een opleidings- en loopbaanoffensief. Was je toch al aan het overwegen om je carrière over een andere boeg te gooien, en heb je interesse in zo’n knelpuntberoep, dan is nu het ideale moment om in zo’n opleiding te stappen.