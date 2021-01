Dit moet je weten als je werkgever failliet gaat

Jaarlijkse evaluatie­ge­sprek­ken komen er weer aan. Maar zijn ze wel opportuun in deze coronatij­den? En hoe pak je ze best aan?

18 december Het is weer die tijd van het jaar: de door velen gevreesde evaluatiegesprekken op het werk komen eraan. Maar is het wel aangewezen om die te organiseren in een jaar dat volledig overschaduwd werd door een pandemie? Riskeer je werknemers die het al moeilijk hebben niet nog dieper in de put te duwen? En als je er niet onderuit kan: hoe pak je ze dan het beste aan? We vroegen het aan enkele experts van de Universiteit Gent.