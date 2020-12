Dit kan je het best doen als je ontslag wil nemen maar je baas vraagt je om te blijven

OntslagNa lang wikken en wegen heb je de knoop doorgehakt. Je zocht en vond een nieuwe job. Nu moet je enkel nog het nieuws aan je baas vertellen. Maar wat doe je als die je vraagt om toch te blijven, en je bijvoorbeeld een promotie aanbiedt? Hou je voet bij stuk, of is het de moeite om je mogelijkheden te herbekijken? Jobat.be bekijkt met welke zaken je best rekening houdt.

Waarom wil je baas je houden?

Het is natuurlijk leuk om te horen dat je baas je niet kwijt wil. Maar is dat wel zo? Kan de promotie of loonsverhoging ook niet uit eigenbelang zijn? Wie weet is het wel heel moeilijk om voor jouw profiel een vervanger te vinden? Of misschien verdien je een stuk minder dan wat een nieuwe medewerker zou vragen, zelfs met een loonsverhoging? Ga er dus niet te snel van uit dat blijven wegens een promotie of loonsverhoging voor jou de beste keuze is. Bekijk hier ons voorbeeld van een goede ontslagbrief.

Waarom wil je weg?

Het is altijd goed om in het achterhoofd te houden waarom je precies weg wil. Zo kan je beoordelen of het voorstel van je baas wel de moeite loont. Een hoger loon zal misschien niet opwegen tegen dagelijks in de file staan. Meer verantwoordelijkheden zullen er niet voor zorgen dat je meer tijd hebt voor je gezin. Als het nieuwe voorstel geen antwoord biedt op jouw redenen om te vertrekken, dan zal je er op termijn niet gelukkiger van worden.

Wat met je nieuwe job?

Uiteraard neem je ook je nieuwe job mee in de afweging. Waarom solliciteerde je precies voor die job? Wat trok je erin aan? Is het inhoudelijk interessanter dan wat je nu doet? Hoe verhoudt het totale loonpakket zich tot wat je huidige baas nu aanbiedt? Schrijf voor beide opties de voor- en nadelen op. Al snel zal je een duidelijk beeld hebben van welke optie voor jou de beste is.

Hoe gaat het verder?

Als je beslist om te blijven, moet je er rekening mee houden dat je je wellicht anders zal voelen op het werk. In je hoofd had je immers al gedeeltelijk afscheid genomen van je job, je collega’s, en de omgeving. Het spannende gevoel van te starten op een nieuwe job ben je ook kwijt. Zal je hogere loon of je promotie voldoende zijn om je hierbij neer te leggen? Nu en in de toekomst?

Verbrand geen bruggen

Het gebeurt niet veel dat mensen toch de keuze maken om te blijven, nadat de baas hen een promotie of loonsverhoging aanbood. De meeste mensen denken immers goed na voor ze hun ontslag indienen en wijken daar dan niet meer van af. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je bruggen moet verbranden. Het ideale scenario is dat je baas en collega’s aan jou een positief gevoel overhouden, zodat je later misschien nog kan terugkeren naar je oude werkgever. Dat heb je zelf ook in de hand. Doe niet te moeilijk bij de bepaling van de opzegtermijn, en sluit je laatste werkmaanden netjes af, zonder onopgeloste zaken achter te laten. Stel je ook op als een toffe en joviale collega. Organiseer een leuk afscheid met een traktatie, en zorg ervoor dat je met iedereen van je team nog eens een tof gesprek hebt. Hou ook na je ontslag nog contact, zowel op LinkedIn, als daarbuiten.

Denk je zelf aan ontslag nemen? Lees onze praktische gids met tips voor als je zelf je ontslag wil indienen.

Lees meer op Jobat.be: