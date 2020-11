Dit is het loon in de marketingsector

SalarisOnline marketing is hot. Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft anno 2020 wel een online aanwezigheid. Een gebruiksvriendelijke website, een webshop, verschillende socialemediakanalen... Om die allemaal te laten renderen, wordt beroep gedaan op gespecialiseerde profielen. Maar wat zijn nu de meest gevraagde profielen in online marketing? En welk loon staat er tegenover? Jobat.be zocht het uit.

Marketing en communicatie

De marketing- en communicatiesector is in het algemeen een aantrekkelijke sector om in te werken. Het is ook een erg diverse sector, met verschillende vormen van marketing (digitaal, events), via verschillende kanalen (online, print). Gemiddeld verdient een marketingmedewerker circa 2.938 euro bruto per maand.*

Gegeerde profielen in online marketing

Online marketing vergt enkele bijzondere skills. Mensen die zich specialiseren zijn gegeerd op de arbeidsmarkt, wat zich ook vertaalt in een betere verloning.

Online marketing expert

Een online marketing expert kijkt naar de doelstellingen van een bedrijf én naar de wensen van de doelgroep. Op basis daarvan zet hij of zij een strategie op, van waaruit dan verschillende acties kunnen ondernomen worden. Online marketing experts worden beloond voor hun expertise. Uit het Salary Report 2019 van Ariad blijkt dat een expert in online marketing en e-commerce in ons land een gemiddeld brutoloon verdient van 3.702 euro.

Online communicatie en sociale media

Marketing omvat natuurlijk voor een groot deel communicatie. Een expert in online communicatie weet hoe een goede webtekst eruit ziet, welke posts potentieel scoren op sociale media en hoe je mensen tot het einde van je mailing laat scrollen. Kennis van SEO (Search Engine Optimalisatie) is bijvoorbeeld een troef. Volgens het Salary Report verdient een online communicatie-expert gemiddeld 3.802 euro. Dat wordt ook bevestigd door de cijfers van Statbel, het Belgische Statistiekbureau: taalkundigen in dienst van een marketingbureau verdienden in 2018 een gemiddeld bruto maandloon van 3.699 euro.

Digital manager en project manager

Een digital manager coördineert mensen of activiteiten in het kader van digitale projecten. De functie krijgt ook wel eens de naam ‘Head of digital’ of ‘Online marketing manager’. Zoals de naam doet vermoeden, draagt deze persoon de eindverantwoordelijkheid. Daar staat volgens het Salary Report ook wel een mooi loon tegenover, namelijk een gemiddeld brutoloon van 4.431 euro. Een digital project manager, die zich net een trapje lager bevindt, kan rekenen op gemiddeld 4.160 euro bruto.

Web/data-analist

Hoe kan je nu weten of je marketinginspanningen lonen? Komen er effectief meer mensen naar de webshop en hoeveel spenderen die dan gemiddeld? Hoeveel mensen bezoeken je website via sociale media? Wat is het effect van de mailings? Een web/data-analist brengt al die gegevens in kaart via tabellen en rapporten, zodat op basis van die data de marketingstrategie geoptimaliseerd kan worden. Een web/data-analist mag volgens het Salary Report rekenen op een gemiddeld bruto maandloon van 3.278 euro.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Bron: jobat.be. * Salarisrapport Jobat.be 2020, april 2020, op basis van ingezamelde data 2017-2019.