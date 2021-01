Deze vijf signalen wijzen erop dat je dichtbij een burn-out zit

WerkplekSteeds meer werknemers krijgen af te rekenen met burn-out, blijkt uit onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Voor corona kon 1 op de 4 arbeidsongeschikten niet werken door psychische problemen, en het stresserende jaar dat we achter de rug hebben voorspelt helaas geen beterschap in de cijfers. Tijdig burn-out herkennen én actie ondernemen is dus belangrijker dan ooit. Ook tijdens het telewerken. Jobat.be vroeg aan professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis wat de belangrijkste symptomen zijn.

De kwaliteit van je werk gaat achteruit

“Studies tonen aan dat werknemers thuis doorgaans geconcentreerder kunnen werken dan op kantoor”, weet Lode Godderis, professor aan de KU Leuven en directeur van IDEWE. “Zeker taken die de volle aandacht vereisen lukken vlotter, omdat je minder gestoord wordt. Natuurlijk zijn er thuis ook afleidingen, zoals andere gezinsleden, de televisie of huishoudelijke taken. Maar eens je aan je bureau gaat zitten, zou je goed werk moeten kunnen leveren. Merk jij echter dat je je hoofd er nooit bij kan houden? Lukt het niet om helder na te denken, waardoor de kwaliteit van je werk op den duur achteruitgaat? Begin je een afkeer te krijgen van je taken en moet je je altijd naar je bureau slepen? Dan is er mogelijk meer aan de hand.”

Je slaapt slecht

Als je moet telewerken ben je thuis nooit ver van je werk verwijderd. Je gedachten gaan er dus sowieso sneller naartoe. Bovendien is de kans groter dat je vaak langer doorwerkt of op vrije momenten aan de slag gaat. Toch moet je ook afstand kunnen nemen van je to do’s. Probeer je dat, maar blijft je werk door je hoofd spoken waardoor je onmogelijk kan relaxen? Dat is ook een alarmsignaal. Zeker als dat leidt tot slaapproblemen. Niet in slaap raken omdat je ligt te piekeren over het werk, ’s nachts nerveus wakker worden, of ‘s morgens niet uitgerust opstaan zegt veel over je mentale toestand.

Je reageert emotioneel

Gaan bovenstaande zaken gepaard met oncontroleerbare hevige reacties, zoals opvliegendheid of plotse huilbuien? “Weet dat zulke emotie-ontregeling ook een kernsymptoom is van burn-out”, vervolgt de professor. “Tijdens het telewerken kan dat vlugger tot uiting komen, omdat je minder contact hebt met collega’s en leidinggevenden. Hun steun is daardoor minder voelbaar.”

Het gaat van kwaad naar erger

Veel mensen zullen de omschreven symptomen herkennen. “In eerste instantie wijzen ze op een langdurige vermoeidheid, vaak samen met een gevoel van spanning die niet meer weggaat”, verduidelijkt Godderis. “Als je je een tweetal weken zo voelt, ga je duidelijk door een stresserende periode. Men spreekt dan van overspanning. Als deze gevoelens wekenlang aanslepen en van kwaad naar erger gaan evolueer je verder richting een burn-out. Voorkomen dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt is dus essentieel.”

Grijp tijdig in

Een gesprek met je leidinggevende is volgens de professor een eerste stap in de goede richting. “Veel mensen genieten van de extra autonomie die gepaard gaat met telewerk. Maar de veranderde werkomstandigheden brengen ook onzekerheid met zich mee. Zal ik mijn job kunnen houden? Doe ik wel genoeg? Wat verwacht mijn baas precies? Kaart die gevoelens aan als je hiermee te kampen krijgt. Ook als bepaalde taken zijn weggevallen en je niet zo veel omhanden hebt laat je dat best weten, zodat je samen op zoek kunt gaan naar een oplossing. Een bore-out leunt tenslotte dicht aan bij een burn-out.”

Daarnaast raadt Lode Godderis nog aan om zeker voldoende te ontspannen tijdens de werkweek, op de manieren dat het nu kan. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om de kinderen te voet naar school te brengen. Ga elke dag even wandelen na het telewerken, zodat het voelt alsof je ‘naar huis gaat’ en je werk achter jou kan laten. Of plan een wekelijkse fietstocht of boswandeling met een collega, om ook eens te ventileren over het werk. Zo merk je dat je er niet alleen voor staat.

