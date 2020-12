Deze impact heeft corona op je loon in 2021

Wie nu aan het werk is, verwacht maar beter geen loonsverhoging volgend jaar. Uit de jaarlijkse Salarisgids van rekruteringsbureau Robert Half blijkt namelijk dat slechts één op de vijf werkgevers in 2021 loonsverhogingen zal toekennen, terwijl 17% verwacht dat de salarissen zullen dalen. Drie op de vijf verwacht dan weer dat de lonen gelijk zullen blijven ten opzichte van 2020. Daartegenover staat wel dat bedrijven meer geneigd zijn om extralegale voordelen toe te kennen, zoals een tegemoetkoming voor de aankoop van kantoormateriaal in het kader van thuiswerk, extra betaald verlof en kinderopvang.

30% minder variabele verloning

Heel wat mensen ontvangen op zijn minst gedeeltelijk een variabel loon. Die variabele verloning wordt berekend op basis van bepaalde prestatiedoelstellingen. De coronacrisis maakte het echter moeilijk voor medewerkers om de vooropgezette doelstellingen te halen. Dat is niet zonder gevolgen, zo berekende adviesbureau Eight Advisory. De variabele verloning die in 2021 wordt toegekend op basis van de prestaties in 2020, kan hierdoor verminderen.

Voor de meeste bedienden bedraagt de variabele verloning (cash, warranten, stockopties) tussen de 5 en 15% van hun jaarlijks salaris. Die percentages liggen aanzienlijk hoger voor commerciële profielen en kaderleden. Voor die functies kan de variabele verloning tot 30% van het jaarlijkse salaris bedragen. Tal van medewerkers zullen volgend jaar dus tussen de 5 en 30% minder verdienen.

Ook de frequent gebruikte collectieve bonussen, vooral de winstpremie en de loonbonus CAO 90, zullen in 2021 voor heel wat medewerkers wegvallen. Die bonussen worden immers uitgekeerd als vooraf bepaalde collectieve bedrijfsresultaten werden gehaald. Aangezien die doelstellingen voor de pandemie werden vastgesteld, is de kans groot dat zij in de nieuwe bedrijfsrealiteit niet gehaald worden.

Wat kan je zelf doen?

Ontvang jij een variabel loon, dat nu in het gedrang komt? Ga dan samen met je collega’s de dialoog aan met je werkgever. Zo kan je op een constructieve manier bekijken wat mogelijk is. Wie weet is je werkgever of leidinggevende bereid om de prestatiedoelstellingen die begin dit jaar werden geformuleerd, aan te passen. In ieder geval heb je door het gesprek duidelijkheid, en weet je dus waaraan je je kan verwachten.

