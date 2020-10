De retailsector heeft het moeilijk: dit moet je weten als je er aan de slag wilt

JobsDe Nationale Bank ziet 100.000 laaggeschoolde jobs verdwijnen. Volgens handelsfederatie Comeos zullen 80.000 van die jobs sneuvelen in handel en horeca. Toch kunnen we iets doen aan de dreiging van massaal jobverlies, zegt handelsfederatie Comeos. Jobat.be ging na hoe iedereen een steentje kan bijdragen.

Klaas Soens (head people team bij Comeos): “Een tweede algemene lockdown moeten we absoluut vermijden. Winkels sluiten terwijl ze het al zo moeilijk hebben, zou nefast zijn. De handel kan verder ook wel wat structurele nieuwe maatregelen gebruiken, bijvoorbeeld een verkleining van de huidige kloof tussen netto- en brutoloon. De drempels voor e-commerce en avondwerk moeten ook verlaagd worden. Momenteel trekken logistieke centra naar onze buurlanden, terwijl wij die jobs natuurlijk liever hier houden. Mede door de coronacrisis is flexibiliteit gelukkig wel meer bespreekbaar geworden. En die flexibiliteit zal nodig zijn, ook om tijdens eindejaarsperiode de drukte op te vangen nu zoveel collega’s afwezig zijn door corona.”

Aan de slag in retail

Een grote troef van de retailsector bij veel werkzoekenden, is dat je er vaak aan de slag kan zonder dat je een hele waslijst diploma’s van het hoger onderwijs moet voorleggen. Dat beaamt ook Klaas Soens. “We kijken vooral uit naar de juiste attitude, je opleiding krijg je op de werkvloer. Wie wil, kan ook doorgroeien. Van rekkenvuller over rayonverantwoordelijke tot shopmanager is echt niet zo ongezien.”

“De retail biedt verder kansen aan allerlei doelgroepen op de arbeidsmarkt. In de sector werken veel laag- en middengeschoolden. Het gaat om 3 op de 4 werknemers. We zouden in de toekomst nog meer willen inzetten op duaal leren, maar dan moet er voldoende instroom zijn vanuit het onderwijs. We zullen als sector dus nog wat meer moeten inzetten op ons imago. Dat willen we onder andere doen door meer variatie in de jobs te brengen.”

De dreiging van jobverlies in de sector nuanceert Klaas Soens enigszins. “We kennen de voorbeelden van de ketens die overkop gaan, en in bepaalde deelsectoren is er inderdaad veel tijdelijke werkloosheid gezien de omstandigheden. Denk dan bijvoorbeeld aan kledingzaken en beautywinkels. Aan de andere kant zijn er ook veel supermarkten, doe-het-zelfzaken en elektrozaken die het lang niet slecht doen. Het is dus niet zo dat er nergens meer aanwervingen zijn. Integendeel: je gaat nog altijd jobs vinden, ook dicht bij huis, en in veel gevallen kan je deeltijds werken als je dat wil. Bij veel bedrijven is de werkzekerheid nog altijd groot, en met 400.000 loontrekkenden zijn wij de grootste private werkgever in België.”

Hoe kan je als consument bijdragen?

“Mensen shoppen nog steeds graag fysiek,” zegt Klaas Soens. “We deden recent een onderzoek naar e-commerce en wat bleek? 60% van de ondervraagden zei graag online te snuisteren, maar toch liever fysiek te kopen. De winkels in de winkelstraat zijn dus nog helemaal niet ten dode opgeschreven: de beleving en de persoonlijke service blijft mensen aanspreken. We kunnen er in de huidige omstandigheden bovendien voor zorgen dat het veilig kan.”

“Wat je als consument kan doen voor de Belgische retail? Belgisch shoppen. Dat is de beste manier om onze bedrijven en de mensen die er werken te steunen. Dat kan trouwens perfect online; alle grote Belgische ketens hebben tegenwoordig een webshop.”

