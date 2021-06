Bijna afgestudeerd? Zoveel verdien je als starter

1.946 euro bruto

Verder studeren loont

Opvallend is dat wie op zijn 18 of 19 jaar begint te werken als arbeider een hoger loon heeft dan wie op die leeftijd aan de slag gaat als bediende. “Na een technische of beroepsopleiding kan je immers meteen in een specifieke arbeidersfunctie starten. Geschoolde arbeiders zijn erg gegeerd”, legt de HR consultant uit. “Al zal je als arbeider niet zo’n groot verschil zien in je startloon, als je instapt op je 24ste in plaats van op je 18de. Bij bedienden is er wel een groter onderscheid naargelang de leeftijd waarop je gaat werken, omdat je na een hogere opleiding meestal in een andere functie met meer expertisevereisten terechtkomt.”