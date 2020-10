Bedrijven verklappen: zo maak je als stagiair een onvergetelijke indruk

SolliciterenStage lopen is niet alleen ontzettend leerrijk omdat je proeft van het échte werkleven, het kan ook een opstapje zijn naar een eerste job. Want als je begeleider ziet dat je heel wat in je mars hebt, zou dat wel eens kunnen leiden tot een aanwerving. Vijf mentoren onthullen aan Jobat.be wat je moet doen om op te vallen.

Kies een firma die bij je past

“Kies je stageplaats niet vanwege de klinkende naam of de locatie bij jou om de hoek”, adviseert Rob Renders van TelSmart, telecomprovider gespecialiseerd in bedrijfstelecommunicatie. “Je kiest beter op basis van de bedrijfscultuur. Wij zetten bijvoorbeeld volop in op flexwerk: we bieden iedereen de mogelijkheid om zelf te kiezen waar en wanneer zij werken. Maar daardoor zijn er ook weinig muren tussen werk en privé, alles loopt in elkaar over. Als dat niets voor jou is, dan zal je daar niet gelukkig van worden. Doe dus grondig onderzoek naar de firma’s die je overweegt voor je stage, kijk of de waarden passen bij de jouwe.” Bekijk hier de openstaande vacatures in de telecommunicatie.

Quote Natuurlijk is het overweldi­gend om plots als stagiair in een groot ziekenhuis te staan, als vreemde eend in de bijt tussen collega’s en patiënten die elkaar al kennen Jolanda Vandevenne

Maak een goede eerste indruk

Je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Volgens Jolanda Vandevenne, stagecoördinator verpleegkunde en vroedkunde in UZ Leuven, grijp je die best met beide handen aan. “Natuurlijk is het overweldigend om plots als stagiair in een groot ziekenhuis te staan, als vreemde eend in de bijt tussen collega’s en patiënten die elkaar al kennen. Vergeet daarom niet om jezelf aan iedereen voor te stellen! ‘Hallo, ik ben An, ik loop hier stage’, is voldoende. En toch vergeten velen dat. Je scoort ook als je toont dat je voorbereid bent. Zo weet je beter wat je doet, en kan je gerichtere vragen stellen. Leergierig zijn is overigens gedurende de hele stage belangrijk.” Bekijk hier de openstaande vacatures in de verpleegkunde.

Besef dat je je bedrijf vertegenwoordigt

Egied Stouten begeleidt als zaakvoerder van Connectivity Solutions vooral leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs. Ook hij adviseert stagiairs om volop vragen te stellen. “Als je niet weet hoe je iets moet doen, doe het dan niet. Durf extra uitleg of hulp te vragen. Daarnaast hechten we belang aan maturiteit. Bij ons ga je als stagiair mee naar klanten om databekabeling te leren installeren. Op die momenten vorm je een beetje het uithangbord van het bedrijf. Stiptheid en beleefdheid zijn dus een must.”

Quote Als niemand jou een opdracht geeft, is het niet de bedoeling dat je stilletjes in een hoekje blijft zitten tot de werkdag gepasseerd is… Sarah Coolkens

Toon initiatief

Sarah Coolkens ziet graag een proactieve houding. Als Talent Manager bij DPG Media selecteert zij o.a. stagiairs voor nieuwsmerken als VTM, Qmusic, Humo en Het Laatste Nieuws. “Je komt hier als stagiair terecht in teams met een serieuze workload. Natuurlijk ben je daar in de eerste plaats om bij te leren. Maar je moet ook je collega’s ontlasten. Als stagiair moet je dus werk zien. Als niemand jou een opdracht geeft, is het niet de bedoeling dat je stilletjes in een hoekje blijft zitten tot de werkdag gepasseerd is… Neem de touwtjes in handen.” Bekijk hier de openstaande vacatures in de communicatie.

Deel je kennis

Risk Underwriter Hilde Winnen van exportkredietverzekeringsinstelling Credendo heeft vaak verschillende stagiairs en jobstudenten tegelijkertijd onder haar hoede. “Als stagiair voer je hier financiële analyses uit om in te schatten of bedrijven kredietwaardig zijn. Daarvoor moet je de juiste procedures kennen en met veel zaken rekening houden. Iedereen leert dat van iedereen. Ik geef dus uitleg, net als mijn collega’s, maar vaak weet de ene stagiair al één ding en de tweede een ander. Het is dus belangrijk dat je ook onderling kennis uitwisselt. Weet jij wat je doet? Aarzel niet om collega-stagiairs te helpen of om samen te werken om tot en oplossing te komen. Goede communicatieve vaardigheden en teamspirit zijn overal een grote troef.” Bekijk hier de openstaande vacatures in de sector financiën en verzekeringen.

Pas afgestudeerd en op zoek naar een eerste werkervaring? Start je carrière met glans dankzij onze praktische tips voor young graduates.

