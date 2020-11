Aan de slag in eigen streek: deze profielen zijn het meest gegeerd in Oost-Vlaanderen

JobsHeb je nu je de luxe van een thuiskantoor hebt ervaren geen zin meer om ooit nog tijd te verliezen in de file? Misschien kan je wel switchen naar een job dichter bij huis. Vandaag bekijkt Jobat.be de meest gegeerde profielen in Oost-Vlaanderen.

Schoonmaak

Volgens de meest recente cijfers van de VDAB stonden er eind september ruim 8.352 vacatures open in Oost-Vlaanderen. Bijna een achtste ervan situeert zich in de schoonmaaksector. Heel wat Oost-Vlaamse scholen, bedrijven, ziekenhuizen en gezinnen zijn dus dringend op zoek naar helpende handen. Schep jij graag orde in de chaos, werk je zelfstandig, maar vind je het ook leuk om eens in contact te komen met klanten? Bekijk dan zeker de voltijdse en deeltijdse jobmogelijkheden.

Bouw en techniek

Ook naar bouwvakkers en -technici is in Oost-Vlaanderen een enorme vraag. Het maakt niet uit of je bouwwerken van A tot Z wil opvolgen als projectingenieur of werfleider, of gespecialiseerd bent in één domein zoals zonnepanelen installeren, elektriciteit leggen, metsen of koelinstallaties plaatsen: er zijn vacatures voor alle profielen. Hoewel je als bouwspecialist uiteraard haast altijd de baan op moet om je werven te bezoeken, scheelt het heel wat tijd en moeite als die zich in een straal rond je huis bevinden.

Zorg

Het hele land is momenteel naarstig op zoek naar verpleegkundigen en zorgkundigen. Ben jij geboeid door de medische wereld, ben je empathisch en heb je altijd al mensen willen helpen, maar heb je door omstandigheden niet naar die roeping geluisterd? Dan is dit het moment om je om te scholen! Werk in eigen streek is gegarandeerd.

Verkoop

Hoewel niet alle winkels de deuren mogen openhouden door de coronamaatregelen is de vraag naar verkooppersoneel in Oost-Vlaanderen nog steeds groot. Achter de schermen blijft de onlineverkoop immers draaien, en ook in supermarkten, doe-het-zelfzaken, tuincentra, bakkerijen en slagerijen is het alle hens aan dek. Daarnaast zijn er heel wat mogelijkheden voor salesprofielen in de b2b-sector, dus als je liever een carrière uitbouwt in een bedrijfsomgeving zijn er eveneens opties te over.

Administratie

Gespecialiseerde administratief medewerkers sluiten de top vijf van meest gevraagde profielen in de provincie af. Heb jij een uitstekende kennis van verschillende vreemde talen? Ben je thuis in de logistieke wereld, ken je de kneepjes van accounting of heb je affiniteit met techniek? Of heb je andere relevante bagage die je onderscheidt van de rest? Dan hoef je als administratief bediende niet aan je aanwervingskansen te twijfelen.

Online jobbeurs

Wil je graag kennismaken met een aantal potentiële werkgevers in Oost-Vlaanderen, uit deze en andere sectoren? Neem deel aan de virtuele jobbeurs van Jobat op donderdag 19 november. Je ontdekt niet alleen de openstaande vacatures bij diverse boeiende bedrijven om je hoek, je kan je ook meteen kandidaat stellen en in gesprek gaan met de hr-verantwoordelijken. Ook voor webinars rond online solliciteren en persoonlijk advies van VDAB-coaches ben je hier op het juiste adres.

