Aan de slag in de haven: deze functieprofielen zijn er momenteel nodig

Om de diverse stappen in de keten te duiden, nemen we als voorbeeld een populair product voor het eindejaarsmenu: scampi’s. Lang voor die op ons bord kunnen belanden, gaan er al tal van professionals voor aan de slag.

Stap 1: Productie

De industrie produceert een aantal grondstoffen die nodig zijn om de scampi te kweken. Werknemers in een Belgisch petrochemisch bedrijf maken dierenvoeding die weer andere mensen via de haven naar de kwekerij in India zullen voeren. Een belangrijk profiel in de industrie is de procesoperator. Deze persoon stuurt de installaties in de fabriek aan, zoals pompen en pijpleidingen die zorgen voor de toevoer van vloeistoffen of gassen aan de productielijn. De procesoperator waakt erover dat de verschillende fysische of chemische stappen in het productieproces veilig verlopen.

Om de processen die de procesoperator uitvoert te bedenken en uit te tekenen zijn er heel wat ingenieurs nodig. De verschillende types ingenieurs werken ook voortdurend aan verbeterprojecten om de productie te optimaliseren. Meet- en regeltechnici zijn dan weer nodig om geautomatiseerde machines in de fabriek correct af te stellen, en daarnaast spelen onderhoudstechnici een cruciale rol. Zij voorkomen dat machines het laten afweten, en wanneer er toch ergens iets hapert, staan ze meteen klaar om het probleem van de baan te helpen.

Onmisbaar is verder de milieucoördinator, die een overkoepelde functie bekleedt. Deze persoon zorgt ervoor dat een fabriek de milieuvoorschriften naleeft en adviseert waar het bedrijf nog klimaatvriendelijker kan werken. Hiertoe onderzoekt de milieucoördinator bv. de waterkwaliteit en uitstoot van schadelijke gassen.

Stap 2: Transport

Eens de scampi's in India gekweekt zijn, vinden ze hun weg naar België aan de hand van bestellingen van retailers. Wanneer bijvoorbeeld een groothandel of supermarktketen scampi's nodig heeft om zijn voorraden aan te vullen, geven ze een expediteur de opdracht de bestelling te regelen. Deze logistieke krak organiseert dan het volledige transport. Hij laat de scampi's ophalen bij de producent en vervoeren naar de haven in India om de bestelling vervolgens per zeeschip naar België te halen. Daar aangekomen zorgt de expediteur voor het natransport met een binnenschip, vrachtwagen of per trein van de haven naar het distributiemagazijn van de groothandel of supermarkt. Hij fungeert als 'reisagent' voor goederen en boekt niet alleen de verschillende transporten, maar ontfermt zich ook over de documenten voor o.a. douane en voedselinspectie. Hij brengt alles in orde voor de import van het product.

Stap 3: Aankomst

Zodra de scampi's in de haven arriveren, schieten er opnieuw diverse profielen in actie. Eerst lost een kraanman de lading op het daarvoor voorziene tijdstip aan de containerterminal. Wanneer de containers op de kade staan, verschijnt de straddle carrier chauffeur op het toneel. In dit beroep mag hoogtevrees in geen geval op je lijstje met tekortkomingen staan, want je opereert wel 15 meter boven de begane grond. Met een mobiele kraan verzet je containers van de kade naar de plek op het containerplein. Een vrachtwagenchauffeur zal de producten van daaruit verder vervoeren.

Maar ook achter de schermen zijn een heleboel profielen vereist teneinde de scampi’s in de supermarkt te krijgen. Een daarvan is de scheepsagent, die alles in orde maakt voor het aanmeren en opnieuw uitvaren van een schip in de haven. Deze sleutelfiguur boekt o.a. een loods, ligplaats en een tijdslot voor het laden en lossen. Ook hoort hij bij de kapitein wat er aan boord nodig is en regelt naar gelang de specifieke noden voeding, medische hulp, reisdocumenten of shiftwissels en transport van bemanningsleden.

Goederen die in de haven toekomen moeten ook nog langs de douane. Om het transport richting eindbestemming te organiseren, krijgt de expediteur daarom hulp van een zogenaamde douanedeclarant. Deze schakel werkt zelf niet voor de douane, maar zorgt ervoor dat alles op de juiste manier aangegeven is en de producten de douane kunnen passeren. Hij neemt invoerrechten en handelsovereenkomsten in acht en maakt de vereiste formulieren op waarmee de scampi’s van de terminal kunnen doorreizen naar het magazijn van de supermarkt. Zo kunnen ze uiteindelijk op jouw bord belanden.

