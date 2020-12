50-plusser en op zoek naar een job? Met deze tips wordt die zoektocht een succes

Werkplek Nood aan een time-out? Dit zijn je opties als je tijdelijk wil stoppen met werken (én de gevolgen voor je loon)

13 december Het was een opvallend bericht in het nieuws onlangs: Qmusic-presentator Sam De Bruyn kondigde aan dat hij voor een time-out kiest, zonder andere professionele plannen in het vooruitzicht te hebben. Klinkt het jou ook als muziek in de oren? Jobat.be ging op zoek naar hoe je zoiets in de praktijk dan geregeld krijgt en waar je allemaal bij moet stilstaan.