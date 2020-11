5 must-have eigenschappen die ingenieurs nodig hebben (volgens de ingenieurs zelf)

JobsAls je aan de slag wil als ingenieur, moet je natuurlijk eerst en vooral over een stevige technische kennis van je vakgebied beschikken. Maar er zijn nog andere skills die van tel zijn in het werkveld. Jobat.be bekeek de Ingenieursradar van ie-net om na te gaan welke kwaliteiten de ingenieurs zélf het allerbelangrijkst vinden.

1. IT-kennis

De digitalisering heeft ook een grote invloed op de werkpraktijk van ingenieurs. Die digitale omwenteling in de industrie krijgt de naam industrie 4.0 mee. In de Ingenieursradar 2019 (van ingenieursvereniging ie-net) wordt IT-kennis dan ook met stip op nummer één gezet als de belangrijkste competentie.

2. Probleemoplossend vermogen

Zelf hechten de ingenieurs veel waarde aan de gave om problemen opgelost te krijgen. Interessant is dat 60% van de ingenieurs dit een noodzakelijke competentie vindt, maar slechts 30% vindt van zichzelf dat ze ook over die vaardigheid beschikken. Misplaatste zelfoverschatting is dus zeker niet iets waar ingenieurs zich aan bezondigen. Bedrijven die met ingenieurs werken rapporteren bovendien dat veel ingenieurs onvoldoende over probleemoplossend vermogen beschikken.

3. Commerciële vaardigheden

Dat een sales engineer commerciële vaardigheden nodig heeft, is nogal logisch. Maar ook in andere ingenieursfuncties wint commercieel inzicht aan belang. Het gaat dan minder om het ‘alles moet opbrengen’-principe, en eerder om klantgericht denken en handelen. Meer dan vroeger moeten ook de technische bollebozen het kunnen uitleggen aan ongeïnformeerde buitenstaanders.

4. Sociale skills

Aansluitend: de tijd dat ingenieurs wereldvreemde nerds waren is voorbij (of heeft misschien zelfs nooit bestaan). Ook sociale skills zijn nu een must: of je nu als bouwkundig of bio-ingenieur aan de slag gaat, je werkt zelden solo. Communicatieve vaardigheden, kunnen samenwerken, autoriteit aanvaarden of een team kunnen aansturen: allemaal redelijk noodzakelijk.

5. Technische en actuele kennis

Je mag nog zo vlot kunnen communiceren of klantgericht denken: zonder een degelijke technische kennis is een ingenieur in zijn vakgebied natuurlijk ook niets. De arbeidsmarkt gaat de komende jaren alleen maar razendsnel blijven veranderen. Voortdurend bijscholen en flexibel zijn zal ook bij ingenieurs part of the job worden. Wie niet mee is, raakt achterop.

