5 fouten die je beter niet maakt in je eerste werkweek

1. Gedraag je niet als een jobstudent

Als nieuweling moet je ontzettend veel leren. Het is dus normaal dat je teamgenoten je op sleeptouw nemen en je nog niet direct projecten laten opvolgen. Maar dat is slechts tijdelijk. Het is niet de bedoeling dat je werkjes in opdracht van je collega’s blijft uitvoeren alsof je een jobstudent bent. Wel dat je een volwaardig lid wordt van het team. Durf dus initiatief te nemen en vraag meer verantwoordelijkheden als je die maar niet krijgt. Zo maak je een zelfzekere en erg gemotiveerde indruk. In ons gratis e-book ‘Klaar voor je eerste job’ vind je praktische tips voor young graduates.

2. Maar denk ook niet dat je alles weet

Té assertief zijn is daarentegen ook niet de beste carrièremove. Want het is niet omdat je een eersteklas diploma hebt behaald, dat je je vak ook in de praktijk kent. Wees dus niet op je tenen getrapt als iemand een opmerking geeft over je werk, en schiet zeker niet in de verdediging. Je collega wil je niet aanvallen, maar helpen. Bedank die persoon liever voor de feedback en vraag extra uitleg, zodat je het de volgende keer beter kan doen.

3. Probeer fouten niet te verdoezelen

Net zoals feedback heel waardevol is, kan je erg veel leren uit je fouten. Vergissen is menselijk. Dus heb je een flater begaan? Signaleer dat. Als je je miskleun probeert te verdoezelen kan je de situatie nog veel erger maken. Neem je daarentegen je leidinggevende of een ervaren collega in vertrouwen, dan kunnen jullie samen de schade beperken. Je eerlijkheid zal zeker geapprecieerd worden.

4. Blijf niet plakken bij je leeftijdsgenoten

We zoeken allemaal automatisch mensen op die op ons lijken. Het is dus normaal dat je als jonge starter close wordt met collega’s van jouw leeftijd. Vergeet echter niet om eveneens een band te smeden met je andere bedrijfsgenoten. Dat is niet alleen beter voor de sfeer, een goed netwerk zal ook je carrière vooruithelpen. Je krijgt immers makkelijker dingen gedaan als je weet wiens hulp je moet inroepen binnen de firma, en je kansen op promotie zullen aanzienlijk stijgen als meer hooggeplaatste collega’s je kennen.

5. Geef het tijd

Ben je nu al enkele maanden aan het werk, maar krijg je je takenpakket maar niet onder de knie? Klikt het minder goed met je team dan je had gehoopt? Of mis je uitdaging? Ga nog niet meteen op zoek naar een nieuwe job, maar kaart je gevoelens aan bij je leidinggevende of de hr-afdeling. Misschien kan je een extra opleiding krijgen? Misschien ligt een andere functie binnen het bedrijf je beter? Of misschien zie je na het gesprek in dat je je zorgen maakt om niets? Gun jezelf wat tijd om je draai te vinden. Dat lukt niemand van de ene dag op de andere.

