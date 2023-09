RESTOTIP. Mister Spaghetti in Oostende. “Lekker én kindvrien­de­lijk”

Mister Spaghetti in de Langestraat in Oostende opende in 2021 de deuren. Veerle Jacobs en Samuel Van Opdenbosch hebben ondertussen 7 vestigingen in Vlaanderen. Het restaurant is heel kindvriendelijk en heeft de lekkerste spaghetti’s