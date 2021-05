"Ze dreigden z’n oor af te snijden en gezin te vermoorden als hij z’n BMW niet afgaf": Roemeense maffia perst man af op snelwegparking van Jabbeke

Oostende/Bredene Verdachte van moordpo­ging in Bredene al vier dagen spoorloos: politie verspreidt opsporings­be­richt voor Lucien Annot (45)

13:44 Na een klopjacht van inmiddels vier dagen is de verdachte van de moordpoging in Bredene, Lucien Annot (45), nog altijd voortvluchtig. De politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid. “De man wenste zijn ex en de nieuwe partner een lesje te leren. Na de feiten is hij gevlucht, waarbij hij op zijn minst het vuurwapen heeft meegenomen.”