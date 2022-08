Workshop Babymassage met Huis van het Kind

Brugge 50 klanten en personeels­le­den geëvacu­eerd na brandalarm bij Inno in Steen­straat

In de Steenstraat in Brugge is donderdagmiddag de vestiging van winkelketen Inno ontruimd nadat even voor 11 uur het brandalarm in werking trad. Op dat moment waren zo’n 50 personen aanwezig.

25 augustus