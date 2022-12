Word jij een van de sportkampioenen van Jabbeke van 2022?

Wie iemand kent die in 2022 speciale sportprestaties neerzette of van zichzelf vindt dat hij een uitzonderlijke prijs in de wacht sleepte, kan een aanvraag indienen voor een lauwering door de sportdienst van Jabbeke. De sportraad volgt de kandidaturen op, vraagt de nodige informatie op en nodigt de sporters in kwestie uit voor een viering in het SPC in Varsenare, samen met hun familie, vrienden en supporters. Die viering gaat op vrijdag 21 april door in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Inschrijven kan tot 5 januari via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Jabbeke.